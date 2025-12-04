시사 전체기사

라인 강조한 외관 디자인에 넉넉·강인함 담아

입력:2025-12-04 18:07
수정:2025-12-04 18:18
공유하기
글자 크기 조정

[2025 국민광고대상-마케팅대상] 현대자동차


먼저 ‘디 올 뉴 팰리세이드’를 사랑해 주신 고객 여러분과 이번 광고를 높이 평가해 주신 국민광고대상 심사위원분들께 깊이 감사드립니다.

팰리세이드는 2018년 최초 출시 이후 대형 스포츠유틸리티차(SUV)의 새로운 기준을 제시하며 고객 여러분의 꾸준한 사랑을 받아 왔습니다. 올해는 더 진보된 차량 경험을 제공하기 위해 새로운 디자인, 향상된 제원, 다양한 편의사양을 적용한 디 올 뉴 팰리세이드를 선보였습니다.

디 올 뉴 팰리세이드는 기존 모델보다 전장과 전고가 각각 65mm, 15mm 늘어나 동급 최고 수준의 실내 공간을 확보했습니다. 또한 슬라이딩이 가능한 3열 시트를 적용하여 공간 활용성을 더 높였습니다. 특히 하이브리드 모델에는 차세대 하이브리드 시스템을 최초로 적용해, 전기차에서만 가능했던 실내 V2L, 스테이 모드 등 다양한 편의 기능을 제공하고 있습니다.

이와 같은 차별화된 상품성을 바탕으로 디 올 뉴 팰리세이드는 고객 여러분께 새로운 SUV 경험을 선사하고 있습니다.

이번 인쇄광고에서는 수직형 DRL과 수평 캐릭터라인을 강조한 외관 디자인을 중심으로, 플래그십 대형 SUV로서의 대담하고 웅장한 존재감을 표현하고자 했습니다. 또 ‘세상을 품는 힘’이라는 슬로건을 통해, 더 넓은 세계를 품을 수 있도록 넉넉한 공간과 강인한 힘을 갖춘 디 올 뉴 팰리세이드의 가치를 전달하고자 했습니다.

‘2025 국민광고대상’ 마케팅 대상에 디 올 뉴 팰리세이드 광고를 선정해 주신 데 대해 다시 한번 깊이 감사드리며, 현대자동차는 앞으로도 최고의 모빌리티 경험을 제공해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

정유석 현대자동차 국내사업본부장

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쿠팡 “유출 책임 없다”…1년 전 ‘면책조항’ 약관 수정
전기차→가솔린차 역주행한 美… 트럼프 연비 기준 완화
‘아기 데리고 제자와 호텔’ 며느리에…시아버지 류중일 감독 직접 국민청원
“지나가면 20만원” 외부인에 벌금 매긴다는 고덕 아파트
청주 실종 여성 살해 김영우 “지옥 같은 시간”
연세대서 또 집단 ‘AI 커닝’ 정황…이번엔 온라인 퀴즈시험
100만 유튜버 납치·살해 미수 사건에 ‘공범’ 있었다
김남국 “현지누나에 추천”… 인사청탁 문자 발칵
국민일보 신문구독