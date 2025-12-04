비비고와 세븐틴이 지닌 에너지와 새로움 표현
[2025 국민광고대상-동상] CJ제일제당
먼저 비비고 브랜드가 이번 ‘2025 국민광고대상’에서 동상을 수상하게 된 것에 대해 심사위원과 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전합니다.
비비고는 CJ제일제당의 주력 브랜드로 한국은 물론 전 세계 70여 개국 매대에서 소비자들을 만나고 있습니다. 대표 제품인 만두와 함께 김치, K소스, 김, 치킨은 물론 떡볶이, 붕어빵, 핫도그, 김밥 등 스트리트푸드까지 포함하는 다양한 제품을 통해 세계에 ‘한국의 맛’을 알리는 ‘K푸드 대표 브랜드’로 성장했습니다.
세계적인 K팝 아티스트 세븐틴을 비비고의 글로벌 브랜드 앰버서더로 발탁하면서, 세븐틴이 가진 밝고 긍정적인 에너지와 비비고의 즐겁고 열정적인 브랜드 이미지 간 시너지를 보여줄 수 있는 캠페인을 만들고자 했습니다. 이를 ‘테이스트 왓츠 비욘드(Taste What’s Beyond)’라는 슬로건 아래 다양하고 즐거운 온·오프라인 콘텐츠로 기획했습니다. 그리고 이번 협업을 전 세계 소비자들에게 알리기 위한 브랜드 캠페인 광고를 제작했습니다. 글로벌 무대에서 성장 중인 비비고와 세븐틴의 만남을 시각적으로 표현하기 위해 ‘잡지를 찢은 듯한 콜라주 비주얼’로 두 브랜드가 지닌 에너지와 새로움을 구현했습니다. 이를 통해 기존 이미지 뒤에 숨겨진 또 다른 면, 즉 ’새로운 비비고와 세븐틴의 세계‘를 발견한다는 의미를 담았습니다.
광고 비주얼에는 비비고의 브랜드 컬러로 표현된 포장지를 뜯은 내부에 세븐틴 멤버들의 초상과 팀 컬러를 배치해 대표 K푸드 브랜드인 비비고와 K팝 아이콘 세븐틴의 조화를 상징적으로 표현했습니다. 캠페인 마이크로 사이트로 연결되는 QR 코드를 넣어 소비자들이 광고 감상을 넘어 다양한 디지털 캠페인 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 기획했습니다.
K푸드의 저변을 넓히고자 하는 비비고의 진정성과 이를 소비자들에게 전달하기 위한 방식이 적합했음을 평가받은 것 같아 더욱 뜻깊습니다. 대표 K푸드 브랜드로서 앞으로도 ‘한국의 맛’을 전 세계에 알릴 수 있도록 노력하겠습니다.
