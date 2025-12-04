인공지능 기술 활용… 사람과 사람 연결하는 상생의 이야기
[2025 국민광고대상-대상] KB금융그룹
2025 국민광고대상을 수상하게 돼 큰 영광입니다. KB금융그룹은 ‘세상을 바꾸는 금융’이라는 신념 아래 사회의 다양한 구성원과 함께 성장하며 상생의 가치를 실천, 명실상부한 환경·사회·지배 구조(ESG) 경영 선도 기업으로 자리매김했습니다.
‘KB마음가게’ 캠페인은 고물가·고금리·고환율이라는 어려운 시기에도 착한 가격을 지키며 따뜻한 한 끼를 전하는 소상공인에게 실질적인 도움을 주고자 기획했습니다. 가게 내 미디어 플랫폼을 통해 KB금융의 영상 캠페인과 별도로 제작한 KB마음가게 홍보 동영상을 송출하면 소정의 지원금을 지급하는 상생 프로그램입니다. 올해는 국민이 가까운 마음가게를 손쉽게 검색해 방문할 수 있도록 홈페이지를 새롭게 개설해 상생의 선순환 고리를 더 강화했습니다.
이런 노력은 단순한 지원을 넘어 소상공인과 국민이 서로의 마음을 잇는 상생의 이야기로 확장됐습니다. 수상작인 ‘KB마음가게 할머니 토스트’는 서울 도봉구 창동골목시장에서 돌아가신 시어머니의 뜻을 이어 토스트 가게를 운영하는 정수연 씨의 실제 사연을 바탕으로 제작했습니다. 인공지능(AI) 기술을 활용해 그리운 시어머니의 모습을 동영상으로 재현해 기술이 도구를 넘어 사람과 사람을 잇는 감동의 매개체가 될 수 있다는 사실을 전하고자 했습니다. 이후 AI 동영상에 담긴 진심 어린 메시지를 인쇄 캠페인으로 확장해 정 씨가 매일 굽는 한 장의 토스트에 담긴 희망을 국민 모두에게 전했습니다. KB금융은 한결같은 마음으로 손님에게 따뜻한 위로와 용기를 건네는 KB마음가게 사장님들처럼 늘 국민의 곁에서 함께 성장하는 든든한 동반자가 되고자 합니다. 뜻깊은 상을 주셔서 다시 한 번 진심으로 감사드립니다.
양종희 KB금융그룹 회장
