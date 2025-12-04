박보검 모델 선정… 전문성·신뢰감 각인시켜
[2025 국민광고대상-금상] 신한은행
역사와 권위를 자랑하는 국민광고대상에서 신한은행의 ‘퇴직연금 IRP’ 광고가 수상의 영예를 얻어 매우 뜻깊게 생각합니다. 급변하는 금융환경 속에서 퇴직은 더 이상 먼 미래의 이야기가 아닙니다. 퇴직 이후의 삶을 미리 설계하고 준비하는 것은 이제 선택이 아닌 필수가 됐습니다. 이번 광고는 ‘전문가의 관리가 수익률의 차이’라는 핵심 메시지를 바탕으로, 신한은행이 단순히 금융상품을 제공하는 은행을 넘어 고객의 인생 설계 전반을 함께하는 든든한 파트너임을 전달하고자 했습니다.
특히 신한은행의 핵심 경쟁력인 ‘고객관리 중심의 연금 전문 은행’ 이미지를 강화해 증권사나 경쟁 은행과 차별화된 입지를 구축하는 데 초점을 맞췄습니다. 갈수록 치열해지는 퇴직연금 시장 경쟁 속에서 신한은행은 고객의 생애 주기에 맞춘 전문적 관리와 상담 서비스를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 했습니다.
이번 광고의 모델로 나선 박보검은 연기, 운동, 노래 등 다양한 분야에서 전문성 있고 신뢰감을 주는 이미지를 구축해왔습니다. 이는 ‘퇴직연금도 전문가에게 맡겨야 한다’는 광고의 메시지와도 자연스럽게 어우러졌습니다. 신한은행은 광고를 통해 고객의 내일을 책임지는 신뢰받는 동반자라는 인식을 한층 공고히 할 수 있었습니다.
이번 수상을 계기로 신한은행은 퇴직연금 분야의 전문성을 더욱 강화하고, 단순한 상품 공급을 넘어 고객의 든든한 미래를 함께 설계하는 파트너로서 역할을 이어가겠습니다. 늘 신한은행을 믿고 함께해 주신 고객 여러분께도 진심으로 감사드립니다. 여러분의 든든한 내일을 위해 신한은행은 앞으로도 한 걸음 더 나아가겠습니다. 감사합니다.
김광재 신한은행 브랜드홍보그룹장
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사