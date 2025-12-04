ESG 경영으로 국민의 삶에 긍정적 변화 추구
[2025 국민광고대상-공공 부문 최우수상] 한국환경공단
“기후위기를 넘어 지속가능한 미래를 열어가겠습니다.”
한국환경공단이 국민일보 광고대상을 수상하게 돼 매우 기쁘고 영광스럽습니다. 이 상은 지속가능한 사회와 지구를 위한 ESG 경영에 대한 국민적 관심과 공감대를 확인시켜 준 결과라 생각합니다.
공단은 ‘K-eco with ESG’ 광고를 통해 환경 전문 공공기관의 정체성을 환경·사회·지배구조(ESG) 경영이라는 시대적 가치와 결합해 국민께 친근하게 다가가고자 했습니다. 공단은 ESG 경영이 단순한 구호가 아닌, 국민 한 분 한 분의 더 나은 삶이 되도록 노력하고 있습니다.
공단은 탄소중립 로드맵 이행, 노동이사제 운영, 환경데이터 개방, 반부패 ISO 인증 등을 바탕으로 공공부문 ESG 경영을 선도하는 대표 환경기관으로 자리매김하고 있습니다.
탄소중립 로드맵 실행과 배출권거래제 개선을 통해 막대한 온실가스 감축 성과를 창출하고, 243개 지방자치단체 탄소중립 지원과 친환경 모빌리티 인프라 확산으로 환경(E) 영역에서 공공부문 ESG 실천을 주도하고 있습니다. 또한 건설업 안전보건경영시스템 인증 통합으로 공공기관 최초 2년 연속 국토교통부 안전관리 수준 ‘매우우수’ 등급을 달성하고, 협력사 안전지원·사회형평채용·스마트생태공장 지원 확대를 통해 사회(S) 가치를 체계적으로 확산시키고 있습니다.
아울러 노동이사제 운영과 고품질 환경데이터 개방으로 공공데이터 평가 최고등급을 받는 등 투명한 지배구조(G)를 구축하고, UNGC 10대 원칙 준수와 글로벌 사회공헌 등으로 글로벌 기준에 부합하는 ESG 경영을 선도하는 대표 공공기관으로 평가받고 있습니다.
국민일보 광고대상은 한국환경공단이 환경 보전의 최전선에서 ESG 가치를 실현하라는 국민의 격려와 기대를 담고 있다고 생각합니다. 공단은 앞으로도 ‘지속가능한 미래, 함께 누리는 환경’이라는 미션 아래 국민 여러분의 삶에 긍정적인 변화를 가져오는 ESG 경영을 펼쳐나가겠습니다. 감사합니다.
