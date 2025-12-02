시사 전체기사

[포토] “크리스마스 연탄 선물 왔습니다”

입력:2025-12-02 21:14
대한적십자사 봉사원과 고려아연 임직원이 2일 서울 노원구 상계동에서 연탄 나눔 봉사를 하고 있다. 연탄 1만4000장과 쌀 700㎏이 취약층 주민들에게 전달됐다.

권현구 기자

