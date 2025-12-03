“연간 위성 100기 생산”… 제주에 ‘민간 제조기지’ 문 열었다
한화시스템, 제주우주센터 준공
연구개발·제조·발사까지 한 곳서
“국내 최대 첨단 우주개발 시설”
“이곳 한화 제주우주센터는 대한민국 우주산업의 새로운 이정표가 될 것입니다.”
준공 선언과 함께 축포가 하늘로 쏘아 올려졌다. 정부 대신 민간이 주도하는 ‘뉴스페이스’ 시대, 한국 우주산업의 핵심 거점이 될 민간 위성 제조기지가 제주도에서 문을 여는 순간이다. 한화시스템이 구축한 제주우주센터는 연간 위성 100기의 제조 능력을 갖춘 국내 최대 규모 민간 위성 제조 인프라다. 연구·개발(R&D)부터 제조, 발사까지 전 과정을 아우르는 공급망을 구축해 한국 우주산업의 경쟁력을 한단계 도약시킨다는 구상이다.
손재일 한화시스템 대표이사는 2일 서귀포시 하원동 하원테크노캠퍼스에서 열린 제주우주센터 준공식에서 “세계 5대 우주강국 도약을 실현하기 위해 초정밀·고난도 기술을 집약해 시설을 구축했다”며 “100% 순수 민간 자본을 투자한 국내 최대 규모 첨단 우주개발 전용시설이라는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.
센터는 축구장 4개 크기에 달하는 3만㎡ 부지에 연면적 1만1400㎡ 규모로 들어섰다. 내부는 위성 개발·조립장, 위성 기능·성능 시험장, 위성통합시험장 클린룸, 우주센터 통제실, 우주환경시험장 제어실 등으로 구성됐다. 한화시스템 관계자는 “위성 대량 조립·보관을 넘어 진동·소음이 있는 발사 환경과 진공·극저온·극고온의 우주 환경을 모사한 환경 시험까지 가능해 위성 품질이 보장된다”고 말했다.
이곳에서는 연간 최대 100기에 이르는 소형 저궤도 위성이 생산될 예정이다. 지구 관측 위성으로 활용되는 합성개구레이더(SAR) 위성을 중심으로 제작된다. SAR은 공중에서 지상·해양에 레이더파를 순차적으로 쏜 후 레이더파가 굴곡면에 반사돼 돌아오는 미세한 시간차를 합성해 지상 지형도를 만들어내는 시스템이다.
한화시스템은 지구 상공 400㎞ 이하 초저궤도에서 0.15m(15㎝)급 초고해상도로 지구를 관측할 수 있는 ‘VLEO UHR SAR’ 위성 개발에 착수했다. 15㎝급 해상도란 우주에서 지상을 찍었을 때 휴대폰·생수병 크기 정도인 가로·세로 15㎝ 영역을 하나의 화소로 인식하는 것이다. 앞서 2023년 한화시스템은 순수 우리 기술로 개발한 1m급 해상도 SAR 위성을 국내 최초로 발사했으며 내년에는 0.5m, 0.25m급 위성을 발사할 예정이다.
이렇게 획득된 초고해상도 영상은 다양한 부가가치를 창출한다. 인공지능(AI)을 이용한 데이터 분석 및 처리 과정을 거쳐 기후·환경 변화 예측, 재난 감시, 자원 탐사 및 안보, 지도 제작 등에 광범위하게 사용된다. 한화시스템은 자체 위성을 대량 생산해 글로벌 위성 데이터 서비스 사업을 확장하고 해외 수출용 위성 생산 및 위탁 생산도 적극 추진할 방침이다.
손 대표는 “대한민국 최남단이라는 위치는 최적의 발사 각도와 안정된 낙하구역 확보가 가능해 위성 발사에 최적의 조건”이라며 “발사까지 물리적 거리를 획기적으로 단축함으로써 위성 개발·제조·발사·관제·영상 분석 서비스까지 완벽한 밸류체인(가치사슬) 구축이 이루어질 것”이라고 자신했다.
오영훈 제주도지사는 “오늘 준공된 센터는 제주가 뉴스페이스의 심장으로 다시 태어났음을 알리는 신호탄”이라며 “한화 제주우주센터의 제조 역량과 지난 9월 유치한 ‘한국형 위성항법시스템(KPS) 지상시스템’의 인프라가 결합해 하원테크노캠퍼스는 대한민국 우주산업의 핵심 거점이 될 것”이라고 강조했다.
제주=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
