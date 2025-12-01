시사 전체기사 [포토] 화이트 해커 집결 입력:2025-12-01 21:18 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 과학기술정보통신부가 1일 서울 강남구 코엑스에서 개최한 인공지능(AI) 해킹 방어 대회에서 온라인 예선을 거쳐 본선에 진출한 20개팀의 화이트 해커들이 실력을 겨루고 있다. 윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “절반이라도 계엄해제 표결 참여했더라면”… 국힘, 네 번의 실기 2 “특검 한번 더, 전담재판부도” 민주당, 12·3 ‘내란청산’ 총공세 3 ‘1인 1표제’ 초선의원 언로 막은 정청래 지도부 4 퇴사 직원에 ‘180만원’ 손해배상 요구한 치과 5 “정청래 사퇴” 문자폭탄까지… 민주 권리당원 ‘1인 1표제’ 내홍 해당분야별 기사 더보기 1 부자아빠, 비트코인 33억어치 팔더니…“코인 가진 사람 부자될 것” 2 ‘해외투자’ 서학개미 74% 느는 동안 국민연금 92% 증가 3 “한국은 조 페시 같은 나라”… 언노운월즈 창업자 비하 발언 논란 4 나경원 “中에 쿠팡 前 직원 송환 공식 요구해야…안 하면 쎄쎄 정권” 5 정부 “국민연금 외환스와프 연장협의…수출업체 환전 점검” 해당분야별 기사 더보기 1 참돔 2kg 포장, 돌아온건 258g…“장난질 당했다” 2 “한국 여행 즐거웠습니다”…110만원 남긴 일본인 [아살세] 3 “회사 소중한 걸 알아야” ‘김부장’ 원작자가 초년생에 건넨 조언 4 “인턴에게 ‘자만추 하냐’ 물은 상사의 해고는 정당” 5 부산 공방서 20대 수강생 톱날에 목 베여 사망 해당분야별 기사 더보기 1 400년 만에 나타난 루벤스 걸작…경매서 50억에 낙찰 2 ‘원피스’ 주제가 부른 日가수, 상하이 공연 중 쫓겨나 3 “일본 안 가”…‘예약 50% 급증’ 겨울에 뜨는 ‘이 나라’ 4 홍콩 아파트 화재 참사에 시민 분노… 중국 통치력 시험대 5 트럼프 “망명 제한 국가 19개국보다 더 많을 수도”…강경 이민 단속 재확인 해당분야별 기사 더보기 1 지상렬, 16세 연하 쇼호스트 신보람과 열애…“따습게 만나” 2 걷기와는 다르다… 60·70대도 ‘느리게 달리기’ 3 홍콩 화재 참사 추모 속에 치러진 ‘2025 마마 어워즈’ 4 대기업 나와 연기 14년만에 첫 주연…허성태 “배우가 천직” 5 한화, 폰세·와이스 이탈 가능성 대비… 에르난데스·페라자 영입 해당분야별 기사 더보기 1 ‘중국차=스파이?’ 자동차로 정보 빼돌리는 중국… 영국·이스라엘 보안 경고 2 “모스부호 풀면 계좌번호 나와요”…중고거래 기상천외 꼼수 등장한 까닭은 3 미리 크리스마스! ‘핫플’된 백화점 4 “불이 켜지면 사람들이 몰린다”…크리스마스 시즌 만끽하는 ‘이곳’ 5 [여긴 어디] 푸른 연못에 주홍빛 원뿔 나무 ‘동화 속 환상의 세계’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 퇴사 직원에 ‘180만원’ 요구한 유명 치과…노동부, 압수수색 특검, ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 오세훈 기소 “한국 여행 즐거웠습니다”…110만원 남긴 일본인 [아살세] “유산 더 내놔”…흉기 들고 누나 집 찾아간 50대 집유 “회사 소중한 걸 알아야” ‘김부장’ 원작자가 초년생에 건넨 조언 지상렬, 16세 연하 쇼호스트 신보람과 열애…“따습게 만나” 쿠팡 개인정보 유출, 중국인 직원 소행인 듯…수사 중 “모스부호 풀면 계좌번호 나와요”…중고거래 기상천외 꼼수 등장한 까닭은 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요