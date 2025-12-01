시사 전체기사

[포토] 화이트 해커 집결

입력:2025-12-01 21:18
공유하기
글자 크기 조정

과학기술정보통신부가 1일 서울 강남구 코엑스에서 개최한 인공지능(AI) 해킹 방어 대회에서 온라인 예선을 거쳐 본선에 진출한 20개팀의 화이트 해커들이 실력을 겨루고 있다. 윤웅 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
퇴사 직원에 ‘180만원’ 요구한 유명 치과…노동부, 압수수색
특검, ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 오세훈 기소
“한국 여행 즐거웠습니다”…110만원 남긴 일본인 [아살세]
“유산 더 내놔”…흉기 들고 누나 집 찾아간 50대 집유
“회사 소중한 걸 알아야” ‘김부장’ 원작자가 초년생에 건넨 조언
지상렬, 16세 연하 쇼호스트 신보람과 열애…“따습게 만나”
쿠팡 개인정보 유출, 중국인 직원 소행인 듯…수사 중
“모스부호 풀면 계좌번호 나와요”…중고거래 기상천외 꼼수 등장한 까닭은
국민일보 신문구독