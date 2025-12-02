하나금융, 그룹 출범 20주년 기념행사

함영주 “하나의 DNA로 앞으로 100년”



함영주 하나금융그룹 회장은 1일 서울 중구 본사 사옥에서 그룹 출범 20주년을 기념하는 행사를 열고 “하나금융은 22번째 후발 은행으로서 직원 347명과 지점 2곳으로 시작했지만 국제통화기금(IMF)에서 구제금융을 받은 동아시아 외환 위기와 미국 투자은행(IB) 리먼 브러더스 파산 사태 등 숱한 위기를 헤치면서 어떤 금융그룹보다 건강하게 성장했다”고 말했다.



이날 행사는 하나금융의 지난 20년을 돌아보고 함께 만든 ‘하나의 DNA’ 공유, 임직원 격려, 경영진과 대담, 기념 사사 소개, 기념 세리머니 순으로 진행됐다. 함 회장은 경영진과 대담에서 “금융의 본질은 모두의 행복이다. 앞으로도 손님과 주주, 사회 공동체의 성장과 꿈이 이뤄질 수 있도록 임직원 모두가 앞장서달라”고 당부했다. 그는 또 “‘하나다움’ 정신을 바탕으로 1991년 은행으로 전환, 2005년 금융지주 체제로 전환, 2015년 통합 하나은행 출범 등 선배들이 계승한 하나의 DNA를 바탕으로 앞으로 100년을 이끌어가겠다”고 말했다.



하나금융 관계자는 “하나금융은 급변하는 환경 속에서 ‘대전환을 통해 금융의 역할을 넘어 세상에 가치를 더한다’는 방향성에 공감하며 새 여정을 힘차게 시작할 것”이라고 전했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 온라인뉴스부 김진욱 기자 reality@kmib.co.kr 783 응원 하기 온 세상 소식을 전합니다. 함영주 하나금융그룹 회장은 1일 서울 중구 본사 사옥에서 그룹 출범 20주년을 기념하는 행사를 열고 “하나금융은 22번째 후발 은행으로서 직원 347명과 지점 2곳으로 시작했지만 국제통화기금(IMF)에서 구제금융을 받은 동아시아 외환 위기와 미국 투자은행(IB) 리먼 브러더스 파산 사태 등 숱한 위기를 헤치면서 어떤 금융그룹보다 건강하게 성장했다”고 말했다.이날 행사는 하나금융의 지난 20년을 돌아보고 함께 만든 ‘하나의 DNA’ 공유, 임직원 격려, 경영진과 대담, 기념 사사 소개, 기념 세리머니 순으로 진행됐다. 함 회장은 경영진과 대담에서 “금융의 본질은 모두의 행복이다. 앞으로도 손님과 주주, 사회 공동체의 성장과 꿈이 이뤄질 수 있도록 임직원 모두가 앞장서달라”고 당부했다. 그는 또 “‘하나다움’ 정신을 바탕으로 1991년 은행으로 전환, 2005년 금융지주 체제로 전환, 2015년 통합 하나은행 출범 등 선배들이 계승한 하나의 DNA를 바탕으로 앞으로 100년을 이끌어가겠다”고 말했다.하나금융 관계자는 “하나금융은 급변하는 환경 속에서 ‘대전환을 통해 금융의 역할을 넘어 세상에 가치를 더한다’는 방향성에 공감하며 새 여정을 힘차게 시작할 것”이라고 전했다.김진욱 기자 reality@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지