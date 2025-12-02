시사 전체기사

QR 한 번에 성인인증·결제 동시에

입력:2025-12-02 00:53
공유하기
글자 크기 조정

통신3사, ‘PASS 신분증결제’ 출시

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신 3사는 신분증 확인과 결제를 동시에 진행할 수 있는 'PASS 신분증결제' 서비스를 출시한다고 1일 밝혔다. 모델이 PASS 신분증결제를 소개하고 있다. 연합뉴스

SK텔레콤 KT LG유플러스 이동통신 3사는 신분증 확인과 결제를 동시에 처리할 수 있는 ‘PASS 신분증 결제’ 서비스를 출시했다고 1일 밝혔다.

PASS 신분증 결제는 주민등록증 또는 운전면허증을 PASS 앱에 등록한 고객이 한 번만 신용카드를 등록해 두면 성인인증과 결제를 하나의 QR코드 스캔으로 완료할 수 있는 서비스다. 현재 PASS 신분증 확인서비스를 이용 중인 고객 1500만명은 별도 앱 설치 없이 신용카드만 추가 등록하면 바로 사용할 수 있다.

미성년자에게 술이나 담배를 판매할 때 신분증 확인이 미흡하면 영업정지 등 행정적 불이익을 당할 수 있는 상황에서도 PASS 신분증 결제 서비스를 통해 신분증 확인 결과를 관련 기관에 증빙 자료로 제출할 수 있다.

이번 서비스는 GS리테일과 협력해 전국 GS25 편의점에서 사용할 수 있으며, 비버웍스가 설치한 전국 무인 담배 자판기에서도 이용할 수 있다.

이동통신 3사는 앞으로 편의점·자판기·셀프계산대 외에도 전국 주요 관광명소 등 성인인증이나 거주지 인증이 필요한 다양한 영역으로 적용 범위를 확대할 계획이다. 이통 3사는 “고객에게는 편리함을, 가맹점에는 업무 효율과 결제 속도를 높이는 새로운 표준이 될 것”이라고 말했다.

김지훈 기자 germany@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
인권위 “숨진 양평공무원에 진술 강요”…특검 수사관 고발
보안에 매년 수백억 썼는데… 퇴사자, 인증키로 쉽게 들락날락
카드 자동결제 중지… 공동현관 비밀번호 교체해야
보안조치 없는 ‘불통 쿠팡’… 불안한 소비자 ‘각자도생’
퇴사 직원에 ‘180만원’ 요구한 유명 치과…노동부, 압수수색
특검, ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 오세훈 기소
“한국 여행 즐거웠습니다”…110만원 남긴 일본인 [아살세]
“유산 더 내놔”…흉기 들고 누나 집 찾아간 50대 집유
국민일보 신문구독