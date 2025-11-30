민관 합동조사단 가동… 2차 피해방지 총력
정부가 쿠팡의 대규모 개인정보 유출로 인한 2차 피해를 막기 위한 조치에 나섰다. 해킹으로 인한 정보 유출인지, 다른 경로를 통한 공격인지 등에 대해서는 민관 합동조사단 조사를 통해 조속히 규명한다는 방침이다.
정부는 30일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 주재로 관계 부처 긴급 대책회의를 열고 철저한 사고 조사 방침을 밝혔다. 전날 개인정보 및 금전 탈취 등 2차 피해가 발생하지 않도록 대국민 보안 공지를 진행했고, 향후 3개월은 인터넷상(다크웹 포함) 개인정보 유·노출 및 불법유통 모니터링 강화 기간으로 운영키로 했다.
배 부총리는 “공격자가 쿠팡 서버의 인증 취약점을 악용해 정상적 로그인 없이 3000만개 이상의 고객 정보를 유출했다”고 밝혔다. 정부는 내부 악성코드가 발견되지 않았고, 정보가 다크웹에 올라온 상황도 아닌 만큼 공격 성격에 대해서는 추가 조사가 필요하다는 입장이다.
