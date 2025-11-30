대법 “네이버 알고리즘 조작… 공정위 제재 모두 취소해야”
동영상 검색 알고리즘을 조작했다는 이유로 네이버에 부과한 공정거래위원회의 제재 처분을 모두 취소해야 한다는 대법원 판단이 나왔다.
30일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 네이버가 공정위를 상대로 낸 시정명령 및 과징금 납부 명령 취소소송에서 원고 전부 승소 취지로 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.
네이버가 2017년 8월 동영상 검색 알고리즘을 전면 개편하며 경쟁사에 알리지 않았고, 네이버TV 테마관 영상에 가점이 부과되도록 알고리즘을 설계했다는 게 공정위 판단이었다. 그러나 대법원은 이를 모두 받아들이지 않았다. 대법원은 “네이버가 동영상 검색서비스를 공급하는 과정에서 가치판단과 영업전략을 반영해 상품정보의 노출 여부와 순위를 결정하는 검색 알고리즘을 설계할 수 있다”며 “구체적 가치판단과 영업전략까지 소비자나 외부에 공지해야 한다고 볼 수 없다”고 밝혔다.
서울고법이 ‘가점 부여’ 행위를 부당한 고객 유인으로 보고 공정위의 손을 들어준 데 대해서도 판단을 뒤집었다. 가점 부여 행위로 다수 고객이 피해를 볼 사정도 확인되지 않았다는 것이다. 앞서 공정위는 2021년 1월 시정명령과 함께 과징금 3억원을 부과했고, 네이버는 이에 불복해 행정소송을 제기했다.
