12월의 광주 ‘여행하기 좋은 도시’ 변신
도심 곳곳 크리스마스 분위기
눈썰매 등 체험형 콘텐츠 가득
광주 도심 곳곳에서 12월 한 달 동안 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 겨울축제와 공연, 체험프로그램을 운영된다.
30일 광주광역시에 따르면 광주 동구 5·18민주광장에서 ‘빛고을성탄문화축제’가 시작됐다. 광장은 대형트리와 다양한 조명 설치로 화려하게 변신했다.
충장로우체국 앞에서는 31일까지 ‘충장윈터판타지’가 운영된다. 크리스마스마켓, 포토존 등이 마련돼 연말 정취를 느낄 수 있다.
남구 양림동 일대에서도 ‘양림&크리스마스문화축제’가 열린다. 근대문화유산과 골목길이 어우러진 공간을 크리스마스 장식으로 꾸며 이국적인 분위기를 자아낸다. 1일 트리 점등식을 가졌고, 24~25일 거리 퍼레이드, 성탄 콘서트 등 주민과 예술인이 함께하는 행사를 선보인다.
가족과 함께 즐길 수 있는 즐길거리도 다양하다. 광주패밀리랜드 눈썰매장은 12월 중순 개장을 준비하고 있다. 염주종합체육관 내 광주실내빙상장은 남녀노소 누구나 스케이팅을 즐길 수 있는 공간이다.
연말 따스한 감동을 선사하는 공연도 잇따라 열릴 예정이다. 광주예술의전당에서는 광주시립발레단 정기공연 ‘호두까기인형’이 19일부터 21일까지 대극장 무대에 오른다. 광주시립교향악단은 12일 전남대학교 민주마루에서 겨울 감성을 담은 클래식 무대 ‘2025 송년음악회:윈터 랩소디(Winter Rhapsody)’를 선보인다. 광주시립오페라단은 5~6일 푸치니의 대표작 ‘라 보엠’을 공연한다. 국립아시아문화전당에서는 5~6일 판소리와 연극을 결합한 음악극 ‘긴긴밤’이 공연된다. 또 19일에는 이날치, 김윤아 등이 출연하는 ‘2025 ACC 송년음악회’가 열려 다양한 장르의 음악을 선보인다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
