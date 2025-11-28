시사 전체기사

[포토] 해변서 마약 찾는 해병대

입력:2025-11-28 00:33
경북 포항시 남구 동해면 해안에서 27일 해병대원과 해양경찰관이 마약류를 찾고 있다. 최근 포항 해변에서는 차 봉지에 담긴 마약 케타민이 연이어 발견됐다. 연합뉴스

