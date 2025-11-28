정부, 프린스그룹 등 ‘동남아 스캠’ 범죄 독자 제재
개인 15명, 단체 132곳 대상 초국가 범죄 대상 첫 독자 제재
정부가 캄보디아 등 동남아시아 지역에서 한국인을 대상으로 스캠과 유인·감금 등 범죄 행위에 관여한 개인 15명, 단체 132개를 제재 대상으로 독자 지정했다. 대규모 스캠단지를 조성·운영한 프린스그룹이 포함됐다.
외교부와 기획재정부, 금융위원회, 법무부 등은 27일 동남아시아 지역 온라인 조직범죄 문제 대응을 위해 이같이 조치했다고 밝혔다. 단일 제재로는 역대 최대 규모다. 정부가 북한을 대상으로 독자 제재 대상을 지정한 적은 있지만, 초국가 범죄 대응을 목적으로 독자 제재를 한 건 처음이다.
제재 대상에는 한국인 다수를 연루·감금하기 위해 ‘태자단지’와 ‘망고단지’ 등 대규모 스캠단지를 조성·운영한 프린스그룹 및 관련 개인과 단체가 포함됐다. 프린스그룹의 천즈 회장, 캄보디아 보하이 지역에서 활동하는 스캠조직 총책과 한국인 대학생 폭행·감금 사망 사건의 핵심 용의자 등이 주요 대상이다. 프린스그룹은 지난달 미국과 영국의 제재 목록에도 올랐다. 초국가 범죄조직 자금세탁에 관여한 후이원그룹 등도 목록에 올랐다.
제재 대상 개인과 단체는 가상자산을 포함한 국내 자산이 동결되며 국내 금융거래가 제한된다. 외교부 당국자는 “일부 제재 대상 명의로 국내 은행 금융계좌에 총합 수천만원 수준의 예치금이 있는 것으로 파악됐다”고 말했다. 제재 대상이 된 개인은 국내 입국도 금지된다. 해외에서 체포돼 국내 송환이 추진되면 입국 금지가 일시 해제된다.
정부는 추가 제재도 검토한다. 외교부 당국자는 “이번 제재 대상 외에 다른 외국 개인과 단체에 대한 조사도 진행 중”이라고 말했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
