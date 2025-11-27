“야 요구도 합리성 있을 땐 수용을”… 이 대통령, 예산 초당적 처리 당부
“국익 중심 실용 다져 나갈 것”
해외 순방 등 외교 성과 설명
이재명 대통령은 내년도 예산안 처리 시한을 앞두고 “야당의 요구도 합리성이 있다면 과감하게 채택해 달라”며 예산안 처리에 초당적 협력을 당부했다.
이 대통령은 27일 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하고 “내년 민생경제 회복과 대한민국 대도약을 뒷받침하기 위해 예산의 적시 통과가 특히 중요하다”며 “예산 심사가 막바지에 있는 만큼 법정 시한 내 처리에 여야 모두 힘을 모아 달라”고 당부했다. 국제통화기금(IMF)을 비롯한 국제기관이 한국의 확장적 재정정책을 긍정적으로 평가하고 성장률 전망을 상향 조정하고 있다는 점도 강조했다.
이 대통령은 야당과의 예산 협상에 대해 “야당이 주장하는 내용 중 상당한 이유가 있는 건 수용하는 것이 좋다고 생각한다”며 “필요한 요구가 있다면 크게 문제되지 않는 한 상당히 받아들이는 게 좋은 방법 아니겠느냐”고 언급했다. 다만 “억지스럽고 억지에 가까운 삭감 요구는 수용하기 어렵다”고 선을 그었다.
외교 성과 실질화를 위한 후속 조치도 지시했다. 이 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의를 필두로 유엔총회, 아시아태평양경제협력체(APEC), 주요 20개국(G20) 정상회의와 중동·아프리카 순방을 언급하며 “외교 지평이 크게 확대됐다”고 평가했다. 그러면서 “인공지능(AI), 첨단 과학기술, 방위산업, K컬처 등 전방위 협력이 국민의 더 나은 삶으로 이어지도록 국익 중심 실용외교를 확실히 해나가겠다”고 강조했다. 각 부처에도 “지난 6개월간 외교 성과를 구체화·실질화하기 위한 종합대책을 신속히 마련해야 하는 만큼 충분히 숙지하고 관련 부처와 협업하라”고 지시했다. 또 “겨울철 취약계층의 건강과 안전이 위협받을 수 있다”며 “복지 대상자를 선제적으로 발굴하고 촘촘한 지원체계를 마련하라”고 민생 대책도 당부했다.
이날 비공개로 이어진 회의에서 이 대통령은 “재외동포들이 대외 정책 수립 시 직접 참여할 수 있는 부분을 고민해 달라”고 지시했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했다. 이 대통령은 또 “아랍에미리트(UAE)가 관심을 보인 한국식 국제학교 설립과 잠재력 있는 시장인 이집트에 공적개발원조(ODA) 사업 등을 살펴보라”고 주문했다.
대통령실은 이날 “이 대통령 명의의 허위 담화문이 온라인에서 유포되고 있다. 명백한 허위”라며 수사를 지시했다. 이 대통령 명의의 허위 ‘대국민 담화문’에는 외환위기 상황과 해외주식 과세 강화 등을 주장하는 내용이 담겼다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사