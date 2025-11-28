오세훈 “계엄 사과, 국민께 닿을 때까지 100번이라도”
“당심 70% 지선 룰, 축소 지향의 길”
오세훈(사진) 서울시장이 12·3 비상계엄 사태 1주년을 앞두고 “당의 진심과 진정성이 국민에게 닿을 때까지 계속해서 진심을 담은 사과와 반성이 있어야 한다”고 밝혔다. 당 지도부가 강성 지지층 결집을 우선하는 상황에서 중도 민심을 잡기 위한 대국민 사과 필요성을 강조한 것이다. 오 시장은 당심 70%를 반영하는 경선 룰 개정에 대해서도 “축소지향의 길”이라고 작심 비판했다.
오 시장은 27일 국회에서 열린 서울 부동산 관련 정책토론회 참석 후 기자들과 만나 “원래 사과라고 하는 것은 받는 분이 진심을 느낄 때 사과로서 의미가 있다”며 “당내 일각에서 ‘사과를 몇 번이나 하느냐’는 반론이 있다는 것을 잘 안다. 그러나 5번 하면 어떻고 100번 하면 어떤가”라고 말했다.
오 시장은 또 당 지방선거기획단이 내놓은 당원투표 반영 비율 확대(50%→70%) 방안에 대해 “(지지층) 확장 지향의 길을 갈 때임이 분명한데, 오히려 축소 지향의 길을 가고 있다”고 우려했다. 지선기획단 위원장인 나경원 의원의 서울시장 출마설에는 “사회에도, 정치권에도 상식이라는 게 있다”고 지적했다.
국민의힘 내부에서 벌어지고 있는 ‘계엄 사과’ 및 ‘당심 확대’ 논쟁은 당권파와 민심파로 입장이 갈리며 충돌하는 양상이다. 강성 지지층을 지지 기반으로 둔 장동혁 대표는 “당원 권리를 확대하겠다고 약속했다”며 ‘당심 70%’ 룰에 힘을 싣고 있다. 그러나 험지에서 내년 지방선거를 치러야 하는 오 시장과 수도권 초·재선 의원 등은 “민심 비중을 높여야 할 때”라며 반발하고 있다.
조은희·박정훈·고동진·김재섭 등 현역 의원을 포함해 국민의힘 소속 서울시 당협위원장 22명은 공개성명을 내고 “지금 필요한 건 딱딱한 내부 결집이 아니라 국민께 다가가는 유연성과 민심 회복”이라며 경선 룰 재검토를 요구했다.
당 지도부는 여러 의견을 종합해 최고위원회 의결로 확정하겠다고 밝혔지만, 당 안팎에선 내홍 확산을 우려하는 목소리도 제기된다. 조 의원은 전날 “당심 강화는 민심을 더 든든히 받들기 위한 뿌리 내리기”라는 나 의원 주장에 “민심을 외면한 자충수”라고 반박했다. 엄태영 의원 등 재선 주축 공부모임 ‘대안과 책임’ 멤버들은 지난 20일 장 대표에게 계엄 사과, 탄핵 반대 당론 무효화, 윤석열 전 대통령과의 절연 3대 요구를 전달한 것으로 전해졌다. 이들은 당이 나서지 않으면 개별적으로 대국민 사과를 하는 방안도 검토 중이다.
정우진 이강민 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사