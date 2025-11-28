‘민주·인권 향한 위대한 여정’ 민가협 창립 40주년 심포지엄

민주화실천가족운동협의회 40주년기념사업위원회는 27일 국회에서 ‘민주와 인권을 향한 40년, 어머니의 위대한 여정’을 주제로 창립 40주년 기념 심포지엄을 개최했다.
조순덕 민가협 상임의장은 “민가협에는 엄마뿐 아니라 양심수의 아내도 큰 역할을 했다”며 “민가협이라고 하면 엄마들이 상징처럼 떠오르지만 민주화 실천에 나선 모든 가족이 민가협의 주인공”이라고 말했다.
민가협은 1970~1980년대 민청학련 사건, 재일교포간첩단 사건, 미국 문화원 사건 등 시국 사건에 연루된 관계자 가족이 모여 1985년 만든 단체다. 다음 달 12일 창립 40주년을 맞는다. 이들은 민주화 이후에도 양심수 석방과 고문 근절, 국가보안법 폐지, 비정규직 차별 철폐 등 다양한 사회 현안에 목소리를 내왔다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
