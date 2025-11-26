시사 전체기사

[포토] 메타세쿼이아길 산책

입력:2025-11-26 20:41
중부 지방과 달리 완연한 가을 날씨가 이어지고 있는 전북 진안군 부귀면 메타세쿼이아길에서 26일 시민들이 낙엽을 밟으며 가을의 정취를 느끼고 있다. 뉴시스

