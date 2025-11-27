조 “반년째 답보” 정 “대단히 유감”… 정치개혁 신경전
조국 “힘 합쳐야” 대선 합의 이행 압박
정청래 “얘기 없다가 인터뷰서 비판”
더불어민주당과 진보 야당 간 연합 전선에 ‘정치개혁’이 변수로 떠올랐다. 교섭단체 요건 완화, 결선투표제 도입 등 지난 대선 전 합의사항을 이행하라며 야당들이 목소리를 높이기 시작한 것이다. 민주당은 추후 구성될 정치개혁특별위원회에서 논의할 사안이라며 일단 선을 그었다.
조국 조국혁신당 대표는 26일 정청래 민주당 대표를 예방한 자리에서 “원탁회의 선언문을 채택한 지 반년이 지났지만 답보 상태”라며 “(정치개혁은) 누가 손해를 보고 이익을 보는 문제가 아니라 정치권이 힘을 합해 해결해야 할 문제”라고 밝혔다. 혁신당 측 배석자들은 이 과정에서 선언문 내용을 담은 팻말을 들어 보이기도 했다.
정 대표는 유감 표명으로 응수했다. 혁신당이 ‘언론 플레이’를 했다는 취지다. 정 대표는 “혁신당 어느 누구도 제게 전화로든 만나서든 정치개혁에 대해 얘기한 적이 없다”며 “그럼에도 저에 대해 부정적으로 인터뷰한 혁신당 의원이 있었다. 대단히 유감스럽다”고 말했다. 혁신당의 요구에 대해서는 “정개특위가 구성되면 충분히 논의해 합의 가능한 부분을 도출할 수 있을 것”이라며 원론적으로 답했다.
둘은 양당 간 관계를 두고도 미묘한 온도차를 드러냈다. 조 대표가 “동지였고 한배를 탄 운명공동체였다”고 표현한 반면 정 대표는 “혁신당이 출범할 즈음 ‘따로 또 같이’라는 말을 제시했다. 각자 위치에 따라 최선을 다하자는 뜻”이라고 말했다. 신경전은 양측 대화가 비공개로 전환된 뒤에도 이어진 것으로 파악됐다. 정 대표는 이 자리에서도 정치개혁과 관련한 혁신당 측 언론 인터뷰를 거듭 문제삼았다고 한다.
조 대표는 앞서 지난 23일 당대표 복귀를 확정한 직후 연설에서 “(합의 미이행은) 대국민 약속 파기이자 개혁정당에 대한 신뢰 파기”라며 민주당에 날을 세웠다. 이후 우원식 국회의장, 우상호 대통령실 정무수석을 만나서도 정치개혁 필요성을 강조했다. 진보당도 기초의원 선거구 획정 시 2인 선거구를 없애야 한다며 민주당을 압박했다. 홍성규 진보당 대변인은 지난 24일 “집권여당 민주당의 역할과 책임이 막중하다”며 “국민의힘과 ‘2인 선거구 쪼개기’에 한배를 탄다면 내란세력과 한몸이 되는 것”이라고 말했다.
야당들은 정개특위는 의석수에 비례해 꾸려질 전망이어서 본인들의 영향력이 제한되는 만큼 민주당이 적극 나서야 한다고 주장한다. 특히 교섭단체 요건 완화 등은 정개특위를 거치지 않고도 충분히 추진 가능하다는 입장이다.
