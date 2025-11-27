4선 박홍근 ‘서울 탈환전’ 포문… 與, 연일 오세훈 난타
민주 인사 첫 서울시장 출사표
“새로운 서울의 체인지 메이커”
서영교·박주민·전현희 등 임박
더불어민주당 4선 중진 박홍근 의원이 내년 6·3 지방선거에서 서울시장 출사표를 던졌다. 민주당 인사 중 첫 공식 출마 선언이다. 자의 반, 타의 반 서울시장 후보 하마평에 오르내리는 전현직 의원과 기초단체장 등이 뒤이어 도전장을 내밀 것으로 보인다.
박 의원은 26일 중구 서울시청 앞에서 기자회견을 열어 “새로운 서울을 위한 ‘체인지 메이커’가 되겠다”며 내년 지방선거 서울시장 출마를 공식화했다. 그는 이재명정부 출범 이후 국정기획위원회 국정기획분과위원장 등을 지낸 이력을 언급하며 “이재명정부의 설계자이자 이재명 대통령의 동반자인 제가 수도 서울의 위대한 미래를 설계하고자 한다”고 강조했다. 이번 선거전에서 ‘명심’ 마케팅을 활용하겠다는 뜻으로 풀이된다.
박 의원은 시정 공약으로 부동산과 교통을 앞세웠다. 서민 주택의 신속한 공급 확대와 마을버스 요금 무료화, 강남·비강남권 교통 격차 축소 등이 대표적이다. 그는 “서울시에 우선 필요한 주택 정책은 ‘부담 가능 주택’의 신속한 공급 확대”라며 “임대료를 소득에 비해 과도하게 내는 중·저소득층이 장기간 양질의 주택에 거주할 수 있도록 하는 데 우선 목표를 둬야 한다”고 말했다. 국공유지 용도 전환 등을 통해 공공주택 14만호 공급도 추진한다. 교통 분야에서는 서울형 프리미엄 전기 굴절버스와 지상철도 ‘햇살트램 서울’ 도입, 강북횡단선 재추진, 경전철 신설·연장, 도로망 개선, 마을버스 요금 임기 중 무료화 추진, 도시철도 노인 무임승차 제도의 합리적 개선 등을 제시했다.
국민의힘 소속인 오세훈 서울시장에 대한 비판은 개별 의원을 넘어 당 차원에서도 이어졌다. 박 의원은 “지금 서울시민은 불안정, 불평등, 불균형이라는 3불(不)에 둘러싸여 있다”며 오 시장의 역점 사업인 한강버스 사업과 종묘 인근 재개발 계획 등에 대해 ‘전시행정의 끝판왕’이라고 비판했다. 민주당 3대특검종합대응특별위원장인 전현희 의원은 국회 기자회견에서 오 시장의 명태균 여론조사 비용 대납 의혹 제기와 함께 특검 수사를 촉구하며 “혐의가 사실이라면 당선 자체가 불법이자 원천무효”라고 몰아붙였다.
박 의원을 시작으로 민주당 서울시장 후보 경선 레이스의 막이 올랐다. 당내에서는 4선 서영교 의원과 3선 박주민·전현희 의원, 재선 김영배 의원을 비롯해 홍익표·박용진 전 의원, 정원오 성동구청장이 유력 후보군으로 거론된다. 서 의원과 박주민 의원은 출마 의사를 밝혔으며 공식 선언 일정을 조율 중이다. 재선 고민정 의원도 측근에게 자문하며 출마를 고심 중인 것으로 전해졌다.
당 일각에서는 ‘서울시장 탈환’이라는 지방선거 최대 목표를 달성하기 위한 본선 경쟁력을 앞세워 김민석 국무총리와 강훈식 대통령비서실장 차출설이 끊임없이 나오고 있다. 김 총리는 출마설을 부인하고 있지만 선당후사 차원에서 총대를 멜 것이라는 관측도 있다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사