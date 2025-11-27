반도체 무슨 맛?… SK하이닉스, HBM 칩스 출시
SK하이닉스가 편의점 세븐일레븐과 함께 반도체 콘셉트의 스낵 제품 ‘허니바나나맛 HBM 칩스(Chips·사진)’를 출시했다.
HBM 칩스는 허니(Honey) 바나나(Banana) 맛(Mat) 과자(Chips)의 약자다. SK하이닉스의 수출 주력 제품인 고대역폭메모리(HBM)를 중의적으로 표현한 것이다. 모양도 반도체 칩과 비슷하다. 맛은 옥수수칩에 허니바나나맛 초콜릿을 더해 씹을수록 은은한 초코바나나향이 퍼진다고 SK하이닉스는 설명했다.
HBM 칩스는 전국 세븐일레븐 매장에서 판매된다. 제품에 동봉된 스티커 카드의 일련번호로 응모 시 1등 금 10돈을 비롯해 다양한 경품 이벤트도 진행된다.
SK하이닉스 관계자는 “딱딱한 기술 기업이라는 이미지를 넘어 대중에게 한 걸음 더 다가가기 위한 의미 있는 시도”라고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
