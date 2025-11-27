현대차그룹 ‘원 아시아 어워즈’ 4관왕 달성

현대자동차그룹은 ‘2025 원 아시아’(ONE Asia Creative Awards)에서 4관왕을 달성했다고 26일 밝혔다. 현대차는 ‘올해의 브랜드’로, 종합광고대행사 이노션은 한국 에이전시 최초로 ‘올해의 에이전시’로 선정됐다. 현대차와 이노션이 공동 기획한 단편 영화 ‘밤낚시’는 ‘올해의 최고 캠페인’, 현대차 지성원 브랜드마케팅본부장(전무)은 ‘올해의 마케터’로 각각 이름을 올렸다.
2020년 출범한 원 아시아는 세계적인 비영리 크리에이티브 조직인 ‘더 원 클럽 포 크리에이티비티’가 주관한다. 이번 수상은 현대차그룹의 브랜드 경쟁력과 이노션의 전략적 크리에이티브 모델이 국제무대에서도 인정받았음을 보여준다. ‘밤낚시’는 전기차 아이오닉5의 독특한 시선 연출과 스낵 무비 형식 도입 등 차별화된 콘텐츠로 다양한 광고제와 영화제에서 수상한 바 있다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
