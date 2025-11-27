美 차기 연준의장에 트럼프 경제참모 유력
케빈 해싯, 금리 인하 등 옹호
미국 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장으로 케빈 해싯(사진) 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 유력하게 거론되고 있다고 블룸버그통신이 25일(현지시간) 보도했다. 현재 연준을 이끄는 제롬 파월 의장이 기준금리 인하에 소극적이라고 비판해온 도널드 트럼프 대통령이 차기 의장으로 자신의 최측근을 검토하고 있는 셈이다.
해싯 위원장은 트럼프 대통령이 원하는 연준의 금리 인하를 단행할 수 있는 인물로 평가받는다. 해싯은 금리 인하뿐 아니라 관세 정책 등에서 트럼프를 적극 옹호해 왔다. 지난 20일 폭스뉴스 인터뷰에서 “지금 당장 금리를 인하할 것”이라며 “데이터가 그렇게 하라고 시사하고 있다”고 말하기도 했다.
파월 의장의 임기는 내년 5월 끝난다. 트럼프는 집권 1기 때 파월 의장을 지명했지만, 2기 들어 파월 의장이 빠르게 금리를 인하하지 않자 공개적으로 비난을 이어왔다. 차기 의장 후보는 이르면 크리스마스 전에 발표될 수 있다. 다만 트럼프가 예상과 다른 인사 결정을 종종 하기 때문에 최종 지명 전까지는 변수가 남아 있다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 “대통령이 실제로 무엇을 결정할지는 결정 전까지 아무도 모른다. 지켜봐 달라”라고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
