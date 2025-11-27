KCC-산업안전공단 ‘시각 안전 환경조성’ MOU
KCC는 한국산업안전보건공단과 산업현장의 시각 안전 환경 조성을 확대하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
설비가 복잡하고 작업환경이 급변하는 산업현장에서는 위험요인을 즉시 파악할 수 있는 시인성 확보가 중요하다. 양측은 특히 고령자와 외국인 노동자 등 산재 취약 계층이 현장에 많아지면서 안전성을 더욱 높여야 한다는 데 공감하며 이번 MOU를 체결하게 됐다. KCC와 공단은 산업현장 시각 안전 디자인 표준화, 현장 적용 우수사례 공유·확산, 사고 예방 공동 캠페인, 산업현장 적용모델 개발과 시범사업 추진 등을 다각도로 긴밀하게 협력할 예정이다.
KCC는 산업현장 위험 요소를 인식하기 위한 ‘컬러 유니버설 디자인’을 활용해 HD현대중공업, CJ제일제당 등과 안전 협업을 이어왔다.
