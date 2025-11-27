올바른 치아 관리 습관 알리는 캠페인 펼쳐
롯데웰푸드
롯데웰푸드가 일상 속 건강한 치아 관리 습관을 알리는 ‘스마트 해빗’ 캠페인을 확장하며 롯데자일리톨의 새로운 브랜드 캠페인을 펼친다. 롯데자일리톨은 식품의약품안전처에서 치아 건강과 충치 예방 효과를 인정받은 건강기능성 원료인 핀란드산 자일리톨 100%를 사용해 국내 껌 시장에서 오랜 시간 신뢰를 얻고 있다.
스마트 해빗은 핀란드에서 시작된 치아 건강 캠페인이다. 일상적인 자일리톨 섭취를 통한 치아 관리를 장려한다. 롯데웰푸드는 지난해 4월 한국, 일본, 베트남, 핀란드 등 4개국의 초등학생을 대상으로 자일리톨을 활용한 치아 관리 습관을 공유하는 온라인 수업 ‘글로벌 스쿨’을 진행했다.
국내에서는 2022년부터 어린이 치아 건강 증진을 위한 스마트 해빗 어린이 ‘올바른 치아 습관 교육’ 사업을 지원하고 있다. 치과위생사 등 전문인력이 치아 건강 모범 유치원과 초등학교를 방문해 치아 관리 교육을 진행하고, 매일 식후 자일리톨을 섭취하는 급식 프로그램도 운영 중이다.
2030세대와의 접점을 늘리기 위해 서울 성동구 성수동에서 대한치과의사협회와 함께 자일리톨 팝업스토어도 열었다. 체험형 이벤트와 올바른 구강 건강 습관에 대한 다양한 정보도 알아볼 수 있는 유익한 콘텐츠를 마련해 좋은 반응을 얻었다.
롯데웰푸드 관계자는 “앞으로도 치아 관리를 위한 좋은 습관을 제안하는 다양한 마케팅 활동을 펼칠 것”이라고 말했다.
