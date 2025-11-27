건설 교육생 실습 기회… 노후점포 환경개선 참여
㈜한화 건설부문
한화 건설부문은 지난 17~20일 서울시 기술교육원 및 중구청과 ‘소상공인 노후점포 환경개선’ 활동을 진행했다. 지난 8월 세 기관이 체결한 ‘건설기술 교육 및 노후점포 환경개선’ 업무협약의 일환이다. 건설 분야 교육생이 현장에서 실습 경험을 쌓으면서 지역 소상공인의 점포 환경개선에도 기여할 수 있도록 마련됐다.
서울시 기술교육원 동부캠퍼스 교육생 50여명은 지난 9월부터 건축 기술 분야(타일, 조적, 미장, 도장, 가구, 목재시공)와 디자인 분야(광고, 패키지, 사인, 3D 콘텐츠 제작) 교육을 수강하고 있다. 이들은 교육을 통해 습득한 기술을 바탕으로 중구에 있는 노후 점포의 환경개선에 직접 참여했다.
한화 건설부문은 교육원과 함께 ‘맞춤형 디자인 컨설팅’과 ‘고객 동선 및 공간 활용 최적화’ 등 점포 개선 방안을 수립했다. 필요한 자재도 지원했다.
교육생들은 이를 바탕으로 단열 필름 시공, 바닥 장판 시공, 내·외부 도색, 간판·배너 교체 등 실내외 인테리어와 디자인을 진행했다.
전창수 한화 건설부문 인사지원실장은 “이번 활동을 통해 교육생들은 현장 경험을 쌓고, 상인들은 평소 불편했던 점포 환경을 개선하는 데 실질적인 도움이 되었기를 바란다”며 “건설사가 가진 역량을 바탕으로 사회에 기여하는 지속가능 경영을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사