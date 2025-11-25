시사 전체기사

[포토] 남한강 도하훈련하는 K-2

입력:2025-11-25 18:44
육군 제8기동사단 K-2 전차가 25일 경기도 여주시 남한강 일대에서 '2025 호국훈련'의 일환으로 열린 도하훈련에서 제7공병여단이 구축한 부교 위를 기동하고 있다. 연합뉴스

