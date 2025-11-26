국힘도 ‘당심 70%룰’ 발칵… 중심 못잡고 좌우만 기대는 여야

[정치 언박싱]



국민의힘 지방선거총괄기획단이 내년 6월 지방선거 경선에서 당심 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 상향하는 방안을 추진하는 데 대해 당내 비판이 확산되고 있다. 더불어민주당의 ‘당원 1인 1표제’ 도입 추진이 당내 반발을 사고 있는 상황과 유사하다. 양당 모두 ‘당원 주권’ 강화를 명분으로 내세웠지만 국민을 아우르지 못하고 강성 지지층에만 소구하는 구조를 고착화하고 있다는 비판이 나온다.



국민의힘 지선기획단 대변인인 조지연 의원은 25일 국회에서 열린 현역 시장·군수·구청장 연석회의 종료 후 “기획단에선 ‘7대 3’ 비율에 대한 입장은 명확하다”고 밝혔다. 앞서 윤상현 의원이 페이스북에 “민심이 곧 천심이고 민심보다 앞선 당심은 없다. 당원투표 비율 상향은 재고돼야 한다”며 공개 비판 글을 올렸지만, 원안 추진을 공식화한 것이다.



장동혁 대표도 기획단에 힘을 실어줬다. 그는 경북 구미 박정희 전 대통령 생가 방문 후 기자들과 만나 “최종적으로는 공천관리위원회에서 결정할 것”이라면서도 “그러나 저는 당성을 강조해 왔고, 당원 권리를 확대하겠다고 약속해 왔다”고 말했다. 기획단 내부에서는 70% 상향도 부족하다는 반응이 나온다. 한 관계자는 통화에서 “80%까지는 올려야 한다”며 “당심이 약한 사람들이 불만도 많은 것이라고 보고 있다”고 말했다.



그럼에도 당내에선 기획단 전략에 의구심을 표하는 목소리가 번지고 있다. 수도권의 한 의원은 “민심 100%를 해도 모자란 판에 당심 70%는 어불성설”이라며 “민주당이 계속 강성 당원으로 갈 때 우리 당은 반대로 주권자에게 열린 정당이라는 이미지를 보여줘야 하는데 거꾸로 가고 있다”고 비판했다.



한 중진의원은 당심 70% 경선룰 추진 공식화 이튿날인 지난 22일 소속 의원 전원이 모인 텔레그램 대화방에 “민주당에만 ‘개딸’이 있는 게 아니고 우리 당에도 과도한 편견을 가진 다양한 사람들이 있다. 지도부는 한쪽으로 경도되지 말고 중심을 잘 잡아달라”는 취지의 당부를 남기기도 했다.



민주당에선 대의원과 권리당원 표의 가치를 동등하게 1표로 하는 1인 1표제 추진을 두고 당내 반발이 계속되고 있다. 정청래 대표가 속도 조절에 나섰지만 당원 주권 강화 흐름은 되돌릴 수 없다는 평가가 지배적이다. 한 의원은 “강성 지지층만 바라보는 정치판에서 1인 1표제는 이미 거스를 수 없는 강”이라며 “성급히 추진한 탓에 진통이 있지만 중앙위에서 무난하게 통과될 것”이라고 말했다.



이형민 김혜원 이강민 기자 gilels@kmib.co.kr



