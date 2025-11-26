시사 전체기사

국민일보 장지영 선임기자, 서울무용제 특별상 수상

입력:2025-11-26 01:39
공유하기
글자 크기 조정

국민일보 장지영(사진) 선임기자가 제46회 서울무용제 특별상 수상자로 선정됐다. 서울무용제 조직위원회(대한무용협회 이사장 조남규 상명대 교수)는 25일 공연예술 발전과 무용 생태계 활성화에 기여한 공로로 장 기자와 이성배 서울시의원, 방문주 경기문화재단 정책자문위원에게 특별상을 수여한다고 밝혔다.

장 기자는 1997년 국민일보 입사 이후 문화체육부 공연 담당 선임기자로 활동하며 심도 있는 프리뷰와 리뷰, 이슈 분석 기사를 통해 공연예술 담론 형성에 큰 역할을 해왔다. 또 국립무용단, 광주시발레단 등 무용예술기관의 자문위원을 역임하며 현장과 기관을 잇는 가교 역할도 수행해왔다.

특별상은 공연예술계의 지속 가능한 성장을 위해 무대 밖에서 꾸준히 자신의 역할을 다해온 인물을 조명하는 상이다. 시상은 다음 달 7일 서울무용제 폐막식에서 진행될 예정이다.

김승연 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이 대통령 “문화예술계 큰 별”… 정보석 “인생의 참 스승”
14명 사상자 낸 제주 우도 렌터카 운전자 긴급체포
“2026학년도 수능 문제·정답 모두 ‘이상 없음’”
‘범죄도시 마동석’ 모델 경찰, 음주운전으로 직위 해제
‘중앙선 침범’ 택시 승객이던 일본인 아기, 끝내 숨져
“20만원 수건세트 삽니다” 베러 베이직 열풍
수험생 돈 받아놓고 파산…협업한 189만 유튜버 “죄송”
‘복귀 초읽기’ 백종원, 유튜브서 ‘방송 중단’ 영상 비공개 전환
국민일보 신문구독