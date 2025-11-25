[단독] 짐 리시 “한·미 핵 잠수함 생산 합의 지지”
국민일보 인터뷰서 첫 찬성 입장 밝혀
“한반도에 美 핵무기 재배치 권고”
한·미 양국이 한국의 핵추진 잠수함 건조 추진을 공식화한 가운데 짐 리시(사진) 미 연방 상원 외교위원장은 24일(현지시간) “나는 재래식 무장을 탑재한 핵추진 잠수함을 생산하기로 한 한·미 간 합의를 지지한다”고 밝혔다. 해당 사안을 담당하는 상원 외교위원장이 한국의 핵잠 도입에 대해 찬성 입장을 밝힌 것은 사실상 처음이다.
공화당 소속 리시 위원장은 이날 국민일보와의 서면 인터뷰에서 한국의 핵잠 건조를 지지하며 “한국은 미국의 동맹이고 중국·러시아·북한과 같은 우리의 적대국들에 대응하기 위해서는 최고 수준의 군사 장비를 생산하는 데 모든 역량을 동원해야 한다”고 설명했다.
리시 위원장은 다만 핵잠 건조 장소에 관한 질의에는 “우리(미국)의 국내 생산 능력도 강화해야 한다”고 답했다. 한국 정부는 한국 내 건조를 원칙으로 내세우고 있지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 필라델피아 조선소 건조 가능성을 언급한 바 있다. 건조 장소는 향후 한·미 협의 과정에서 주요 쟁점이 될 가능성이 있다.
리시 위원장은 한국의 우라늄 농축과 핵연료 재처리 권한을 위한 한·미 원자력협정(123협정) 개정에 대한 견해를 묻는 질문에는 즉답을 피했다. 다만 그는 “미 의회에는 한·미동맹을 강화하고 일본과의 3자 관계를 심화하는 데 대해 초당적 지지가 있다”며 “여기에는 확장억제에 필요한 조정도 포함된다”고 말했다. 한국의 독자적 핵 잠재력 확대보다는 미국의 핵우산 강화에 더 무게를 둔 발언으로 해석된다.
대북 강경파인 리시 위원장은 “북한과 중국의 핵 역량이 엄청난 속도로 발전하고 있다”며 “나는 필요성이 발생할 경우 이재명 대통령과 트럼프 행정부가 한반도에 미국의 핵무기를 다시 배치하는 방안을 고려하고 민간 원자력 협력을 강화하기를 권고한다”고 밝혔다. 또 최근 주한미군의 역할 확대를 주장한 제이비어 브런슨 주한미군사령관 의견에도 동의한다는 입장을 밝혔다. 리시 위원장은 “주한미군은 북한뿐 아니라 중국으로부터 직면한 위협에도 대응해야 한다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사