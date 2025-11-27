올겨울 따뜻한 감성 자극… ‘베이글 위시 베어’ 출시
삼성물산 리조트부문
삼성물산 리조트 부문이 운영하는 에버랜드가 겨울 신규 굿즈 ‘베이글 위시 베어’를 새롭게 출시했다. 사전예약은 지난 17일부터 카카오톡 선물하기 코너를 통해 시작됐고, 지난 21일에는 에버랜드 라시언메모리엄 상품점에 ‘베이글 위시 초콜릿 상점’ 팝업스토어가 문을 열었다.
베이글 위시 베어는 에버랜드 대표 캐릭터인 레니앤 프렌즈의 ‘베이글’ 세계관을 확장한 캐릭터다. 초콜릿 상점을 운영하는 북극곰 친구들이 달콤한 초콜릿 향기로 사람들의 소원을 이뤄준다는 스토리로 구성된다.
팝업스토어는 듬직한 숍마스터부터 열정의 쇼콜라티에, 귀여운 딜리버리 베어 등 베이글 위시 베어 캐릭터의 테마로 꾸며졌다. 이곳에선 인형, 키링, 파우치 등 23종의 아기자기한 한정판 굿즈를 만나볼 수 있다. 초콜릿으로 소원을 이루어준다는 스토리에 걸맞게 프리미엄 수제 초콜릿 브랜드 ‘트리투바’와 협업한 특별 한정 상품도 마련했다.
이외에도 쌍둥이 아기판다인 루이바오와 후이바오가 크리스마스 복장을 착용한 ‘루이&후이 윈터 에디션’과 고슴도치, 사막여우 등 겨울 시즌 동물 캐릭터 굿즈도 함께 판매된다.
한편 에버랜드는 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들을 위한 특별 이벤트를 진행 중이다. 올해 대입 수험생이라면 연말까지 특별한 가격 우대 혜택을 받아 에버랜드를 2만원에 이용할 수 있으며, 최대 동반 3인까지 1인당 3만원에 이용할 수 있다.
