소외이웃·협력사 지원… 사회 곳곳 온정의 손길
에쓰오일
에쓰오일은 ‘햇살 나눔’이라는 비전 아래 기업시민으로서 책임을 다하고 사회 곳곳에 온정의 손길을 전하기 위해 적극적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다.
특히 ‘영웅’ ‘환경’ ‘지역사회’ ‘소외이웃’ 등 4대 지킴이 캠페인을 중심으로 시민영웅지킴이, 천연기념물지킴이, 주유소 나눔N 캠페인, 저소득가정 난방유 지원 ‘Hope to you(油)’ 캠페인, 발달장애인 하트하트오케스트라 후원 등 여러 신규 프로그램들을 지속적으로 개발해 시행해왔다. 이런 공적을 인정받아 지난해 사회복지의 날 대통령 표창을 수상하기도 했다.
에쓰오일은 협력업체와의 동반성장에도 높은 열의를 보인다. 협력업체의 경쟁력 제고, 안전관리 능력 강화를 위한 안전 인증 취득 지원 컨설팅이 대표적이다. 이를 통해 지금까지 모두 33개의 협력업체가 안전보건경영시스템 (KOSHA-MS) 인증을 획득했다.
2022년부터 협력사 직원 자녀 및 사회복지기관이 추천한 대학생을 대상으로 장학제도도 운영 중이다. 협력사 직원들의 경제적 부담 완화와 장기근속을 유도하기 위한 지원책이다. 이외에도 에쓰오일은 협력업체 직원들의 하절기 건강관리 및 온열질환 예방을 위해 휴게시설을 지원하기도 했다.
에쓰오일 관계자는 “지속적인 사회공헌 활동으로 어려운 이웃에게 힘이 되는 든든한 후원자 역할을 하는 한편, 협력업체와의 동반성장 파트너 역할도 더욱 강화할 계획”이라고 말했다.
