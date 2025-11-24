李 “北 MDL 3중 철조망… 언제 우발충돌 날지 몰라”

튀르키예행 1호기서 기내간담회



일체 대화·접촉 거부… 위험 상황

한·미군사훈련 축소는 상황봐서

방위산업 분야 조만간 좋은 성과

이재명 대통령이 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의 일정을 마치고 남아프리카공화국에서 튀르키예로 향하는 공군 1호기에서 기내간담회를 갖고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 남북관계에 대해 “언제 우발적 충돌이 벌어질지 모르는 상황”이라며 상당한 우려를 드러냈다.



이 대통령은 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 방문했던 남아프리카공화국에서 튀르키예로 향하는 공군 1호기에서 기내간담회를 갖고 “남북관계는 참으로 안타깝게도 매우 적대적이고, 대결적 양상으로 바뀌었다”며 이같이 말했다.



이 대통령은 “북한이 군사분계선을 기준으로 3중 철조망을 치고 있는데, 이것은 6·25전쟁 휴전 후 수십 년 동안 안 하던 일”이라며 “우리 측과 북측이 서로 생각하는 경계가 다르다. 그쪽은 자기 땅이라며 왔다 갔다 하는데, 우리가 넘어왔다고 경고사격하는 일이 있다”고 언급했다. 이어 “북측이 일체의 대화나 접촉 자체를 거부하고 있어 매우 위험한 상태”라며 “우발적 충돌이 발생하면 해결할 길이 없다”고 강조했다.



이 대통령은 그러나 대북 유화책을 계속 이어가겠다는 뜻은 분명히 했다. 이 대통령은 “포기하고 강경일변도 정책을 계속한다면 상황은 더 나빠질 것”이라며 “이럴수록 더 인내심을 갖고 (북측의) 도발을 언제든지 제압할 수 있을 정도의 국방력과 억지력을 확보한 후, 그 기반 위에서 대화하고 설득하며 길을 열어야 한다”고 강조했다. 미전향 장기수에 대해서도 “다들 90세가 넘어서 언제 돌아가실지 모르는 분들인데 북한으로, 자기 고향으로 가겠다는 걸 뭘 막느냐. 잡아놓으면 무슨 도움이 되느냐”고 말하기도 했다.



이 대통령은 한·미 연합훈련 축소에 대해서는 매우 신중하게 접근했다. 이 대통령은 “만약 남북 간 평화체제가 확고히 구축되면 안 하는 것이 바람직할 것”이라면서도 “그때 상황에 따라 이것이 지렛대가 될 수도 있고 결과가 될 수도 있으므로 지금은 당장 말하기는 어렵다”고 말했다. 이어 “대한민국의 방위는 대한민국 스스로 책임지고, 싸울 필요가 없는 평화체제를 확고하게 구축하는 때가 되면 도널드 트럼프 미국 대통령이 별로 안 좋아하는 돈 드는 합동 군사훈련은 안 해도 되지 않겠냐”고 반문했다.



이 대통령은 이번 순방의 핵심 목표인 방위산업 분야에서의 성과가 곧 도출될 것이라고 밝혔다. 이 대통령은 “한국의 방위산업 분야는 정말 괄목할 만큼 (성장해) 다른 나라에 비해 상대적 우위를 가지고 있다”며 “상당히 전망이 좋은 분야라는 생각이 들고, 실제 결과도 조만간 나오게 될 것”이라고 말했다. 이어 “다른 나라도 우리 무기를 구매하는 것뿐 아니라 공동개발, 공동생산, 공동판매, 시장개척에 관심이 많다”며 “이것(방산)은 다방면으로 우리에게 절대적으로 필요한 부분”이라고 거듭 강조했다.



이 대통령은 또 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 한국 기업에 카이로공항 확장 사업 수주를 제안했다는 점도 깜짝 공개했다. 이 대통령은 “알시시 대통령이 (정상회담) 마지막에 저와 둘만 남았을 때 ‘카이로 공항을 확장할 계획인데 아마 3조~4조원 정도 들지 않겠냐’고 얘기를 하고, ‘그것을 한국 기업들이 맡아서 확장하고 운영도 해주면 좋겠다’는 얘기를 했다”면서 “우리가 미리 조금 구체적으로 노력하고 사전 준비를 철저히 했더라면, 또 오랫동안 교류 협력을 축적해왔더라면 지금의 이집트·한국 관계를 훨씬 넘어서는 더 밀도 있는 협력이 가능했겠다는 생각이 들었다”고 말했다.



앙카라=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 남북관계에 대해 “언제 우발적 충돌이 벌어질지 모르는 상황”이라며 상당한 우려를 드러냈다.이 대통령은 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 방문했던 남아프리카공화국에서 튀르키예로 향하는 공군 1호기에서 기내간담회를 갖고 “남북관계는 참으로 안타깝게도 매우 적대적이고, 대결적 양상으로 바뀌었다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “북한이 군사분계선을 기준으로 3중 철조망을 치고 있는데, 이것은 6·25전쟁 휴전 후 수십 년 동안 안 하던 일”이라며 “우리 측과 북측이 서로 생각하는 경계가 다르다. 그쪽은 자기 땅이라며 왔다 갔다 하는데, 우리가 넘어왔다고 경고사격하는 일이 있다”고 언급했다. 이어 “북측이 일체의 대화나 접촉 자체를 거부하고 있어 매우 위험한 상태”라며 “우발적 충돌이 발생하면 해결할 길이 없다”고 강조했다.이 대통령은 그러나 대북 유화책을 계속 이어가겠다는 뜻은 분명히 했다. 이 대통령은 “포기하고 강경일변도 정책을 계속한다면 상황은 더 나빠질 것”이라며 “이럴수록 더 인내심을 갖고 (북측의) 도발을 언제든지 제압할 수 있을 정도의 국방력과 억지력을 확보한 후, 그 기반 위에서 대화하고 설득하며 길을 열어야 한다”고 강조했다. 미전향 장기수에 대해서도 “다들 90세가 넘어서 언제 돌아가실지 모르는 분들인데 북한으로, 자기 고향으로 가겠다는 걸 뭘 막느냐. 잡아놓으면 무슨 도움이 되느냐”고 말하기도 했다.이 대통령은 한·미 연합훈련 축소에 대해서는 매우 신중하게 접근했다. 이 대통령은 “만약 남북 간 평화체제가 확고히 구축되면 안 하는 것이 바람직할 것”이라면서도 “그때 상황에 따라 이것이 지렛대가 될 수도 있고 결과가 될 수도 있으므로 지금은 당장 말하기는 어렵다”고 말했다. 이어 “대한민국의 방위는 대한민국 스스로 책임지고, 싸울 필요가 없는 평화체제를 확고하게 구축하는 때가 되면 도널드 트럼프 미국 대통령이 별로 안 좋아하는 돈 드는 합동 군사훈련은 안 해도 되지 않겠냐”고 반문했다.이 대통령은 이번 순방의 핵심 목표인 방위산업 분야에서의 성과가 곧 도출될 것이라고 밝혔다. 이 대통령은 “한국의 방위산업 분야는 정말 괄목할 만큼 (성장해) 다른 나라에 비해 상대적 우위를 가지고 있다”며 “상당히 전망이 좋은 분야라는 생각이 들고, 실제 결과도 조만간 나오게 될 것”이라고 말했다. 이어 “다른 나라도 우리 무기를 구매하는 것뿐 아니라 공동개발, 공동생산, 공동판매, 시장개척에 관심이 많다”며 “이것(방산)은 다방면으로 우리에게 절대적으로 필요한 부분”이라고 거듭 강조했다.이 대통령은 또 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 한국 기업에 카이로공항 확장 사업 수주를 제안했다는 점도 깜짝 공개했다. 이 대통령은 “알시시 대통령이 (정상회담) 마지막에 저와 둘만 남았을 때 ‘카이로 공항을 확장할 계획인데 아마 3조~4조원 정도 들지 않겠냐’고 얘기를 하고, ‘그것을 한국 기업들이 맡아서 확장하고 운영도 해주면 좋겠다’는 얘기를 했다”면서 “우리가 미리 조금 구체적으로 노력하고 사전 준비를 철저히 했더라면, 또 오랫동안 교류 협력을 축적해왔더라면 지금의 이집트·한국 관계를 훨씬 넘어서는 더 밀도 있는 협력이 가능했겠다는 생각이 들었다”고 말했다.앙카라=최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지