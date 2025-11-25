시사 전체기사

내집마련 꿈 사라지는 서울… 30대 무주택 53만 ‘역대 최대’

입력:2025-11-25 02:06
공유하기
글자 크기 조정

4명 중 1명 소유… 전국比 10%p 낮아

한 남성이 24일 서울 남산에서 아파트 단지를 촬영하고 있다. 이날 국가데이터처에 따르면 지난해 서울 30대 무주택 가구(가구주 기준)는 전년 대비 1만7215가구(3.4%) 증가한 52만7729가구로 집계돼 관련 통계가 작성된 2015년 이후 최대를 기록했다. 이한형 기자

지난해 서울에 거주하는 30대 무주택 가구가 약 53만 가구로 집계되며 2015년 관련 통계 작성 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 반면 서울에 집을 보유한 30대 가구는 4명 중 1명 수준에 그쳤다. 이에 무주택 가구와 주택소유 가구 간 규모 차이가 3배 가까이 벌어지며 격차가 최대치를 기록했다.

24일 국가데이터처 주택소유통계와 국가통계포털에 따르면 지난해 서울에 거주하는 30대(가구주 기준) 무주택 가구는 52만7729가구로 지난해보다 1만7215가구 늘었다. 이 수치는 2015~2018년까지 줄어들다가 문재인정부 시절인 2019년 반등한 뒤 증가 폭이 확대됐다. 지난해엔 통계 작성 이후 가장 큰 폭의 증가를 보였다.

반면 서울에 집을 보유한 30대 유주택 가구주는 줄었다. 2015년 23만7052가구였던 30대 유주택 가구는 지난해 18만3456가구까지 줄어들며 통계 작성 이후 최저치를 기록했다. 이 기간 유주택 가구가 증가한 해는 2021년(전년 대비 4202가구 증가) 단 한 번뿐이었다. 지난해 무주택 가구는 유주택 가구의 2.9배에 달하며 격차도 역대 최대치로 벌어졌다.

이에 따라 서울 30대의 주택 소유율도 25.8%로 역대 최저치를 기록했다. 이 비율은 2015년 33%대에서 2022년 29%대로 내려앉은 데 이어 지난해 처음으로 25%대로 진입했다. 특히 전국 30대 주택 소유율(36%)과 비교해도 10% 포인트 이상 낮아 서울에서 주택을 소유한 30대 비율이 유독 낮았다. 급등한 서울 집값에 정부의 대출 규제 등이 복합적으로 작용하면서 서울에서 30대의 내 집 마련 여건이 나머지 지역보다 좋지 않았기 때문으로 분석된다.

세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
보이스피싱 판치는데… “강남 학생 개인정보 600원”
한글로 “관광객은 점심 때 오지마”…日 소바집 결국 사과
가맹점에 연 15% 불법 대부…명륜진사갈비 대표 檢 송치
‘1타 강사’ 현우진…강남 땅 잭팟…337억원 차익 예상
李대통령 지지율 55.9%…경제 불안에도 ‘외교 성과’[리얼미터]
4대 은행 가계대출 셧다운 임박… 올해 계획보다 33% 늘어
‘특징주 기사’ 써 주가 띄웠다… 9년간 112억 꿀꺽
이대통령, 中총리와 회동…“이른 시일 베이징서 만나길”
국민일보 신문구독