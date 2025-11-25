LX하우시스 ‘층간소음 저감 바닥구조’ 1등급 인증
LX하우시스는 새로 개발한 ‘층간소음 저감 바닥구조(AF Solution 4_E)’가 한국토지주택공사(LH) 품질시험인정센터의 바닥충격음 품질시험에서 차단성능 1등급 인정서를 획득했다고 24일 밝혔다.
이 바닥구조는 대다수 아파트 설계에 적용되는 경량 기포층을 포함한 범용 바닥구조(슬래브+완충재+경량기포+마감몰탈)에 LX하우시스 ‘에디톤’ 바닥재를 시공한 제품이다. 에디톤은 천연석 분말과 고분자 수지를 고온·고압으로 압축한 고강도 소재 ‘내추럴 스톤 코어’를 적용한 신축 아파트용 바닥재다. 다양한 디자인 구현이 가능하고 마루·타일보다 내구성이 높다.
사람이 이동할 때 발생하는 저주파 중량 충격에 대해 고밀도 오픈셀 폴리우레탄 완충재가 1차 진동 감쇠 역할을 하고, 에디톤 바닥재가 추가로 에너지 전달을 줄여 충격음 저감 효과를 극대화한다. 이번 시험은 GS건설 실제 아파트 현장에서 실시돼 향후 기술 상용화를 더욱 앞당길 것으로 기대된다.
