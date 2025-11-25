‘심각한 눈질환 출발점’ 근시, 가볍게 보면 실명 부를 수도

[And 건강] 꾸준한 관리가 중요한 눈 건강

시력은 조기에 철저히 관리하는 것이 중요하다. 일단 실명이 진행되면 시력을 다시 회복하지 못하는 경우가 대부분이다. 근시가 있다면 생활방식 교정과 함께 정기 검사를 통해 악화하지 않도록 신경 써야 한다. 게티이미지뱅크

폰·PC 근거리 사용 증가 등 영향

병적 근시, 20세 넘어서도 진행돼

물체가 휘어져 보이는 황반변성

진료받은 20∼40대 환자 급증

“라식 같은 굴절 교정 수술받아도

망막 구조는 안 변해… 정기 검사를”



폰 근거리 사용, 실내 활동 탓 근시 증가



젊은 층 ‘근시성 황반변성’ 경계해야

