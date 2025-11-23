시사 전체기사

[포토] 크리스마스 분위기 물씬

입력:2025-11-23 21:49
공유하기
글자 크기 조정

크리스마스까지 한 달여 앞두고 서울 시내 곳곳과 상점가는 크리스마스 분위기로 달아올랐다. 외국인 어린이가 23일 서울 중구 남대문시장의 크리스마스 장식용품을 구경하고 있다. 뉴시스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
수능의 배신…“고교 수준 벗어난 괴물됐다”
멀티골에도 웃지 못한 손흥민…승부차기 실축으로 시즌 마감
갈비 체인점 아니고 불법 대부업체였나… 명륜당 대표 검찰 송치
협수로서 조타실 비운 퀸제누비아2호 선장 구속영장 신청
보이콧한 美 보란듯… G20 첫날 이례적 ‘남아공 정상선언’ 채택
“중국의 강경 대일 메시지는 한국에 보내는 간접 경고”
YS 10주기 불참한 여당 ‘엇박자’… ‘실수’ 해명에도 “답답하다” 비판
정청래 ‘1인 1표제’ 강행에 친명계도 ‘발끈’… 당심 분화 가속
국민일보 신문구독