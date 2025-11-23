“미·중 균형외교보다 국익 기준 현안 대응”
이 대통령, 튀르키예 언론 인터뷰
이재명 대통령이 미국과 중국 간 외교적 균형을 추구하는 대신 국익을 기준 삼아 다양한 문제에 대응하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 23일(현지시간) 공개된 튀르키예 통신사 ‘아나돌루’와의 서면 인터뷰에서 “급변하는 국제정세 속에서 우리는 미국과 중국 사이에서 ‘단순한 외교적 균형’을 추구하기보다는 경쟁과 협력, 도전이 교차하는 최신의 상황을 유연하고 다각적인 시각으로 평가하면서 대한민국의 국익에 초점을 맞춰 다양한 현안에 대응하고자 한다”고 강조했다.
한·미 동맹에 대해서는 “외교정책의 핵심축이므로 지속적으로 강화해나가야 한다”고 말하는 동시에 중국에 대해서도 “여전히 우리의 최대 교역 상대국이자 안정적인 공급망 확보에 있어 대체 불가능한 파트너”라고 정의했다. 이어 “미국은 중국과 경쟁하며 갈등을 빚고 있지만, 동시에 중국과 여러 분야에서 협력하고 조율하기도 한다”며 “이러한 맥락에서 상호 배타적인 접근이 아닌, 한·미 동맹을 강화하고 한·중 관계를 조화롭게 발전시켜 나가기를 기대한다”고 말했다.
이 대통령은 “안보 측면에서 동북아의 군비경쟁이 전개되는 것은 바람직하지 않다”며 “우리는 동북아의 긴장을 완화하고 공동 번영을 촉진하는 (미·중 사이) 가교 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 한반도 문제와 관련해선 “통일은 여전히 우리의 최종 목표이자 대한민국 헌법에 명시된 책무이기도 하다”며 “그러나 일방적 통일을 추구하지 않고, 한반도 전체 구성원의 민주적 의사를 반영하는 방식으로 점진적·단계적 통일을 추구하고 있다”고 말했다.
