[포토] 수시 논술고사 마친 수험생들

입력:2025-11-23 21:30
서울 서대문구 이화여자대학교에서 2026학년도 수시모집 논술고사를 치른 수험생들이 23일 시험장을 빠져나오고 있다.

윤웅 기자

