“조 대표와 대장동 토론 빠르게 진행”… 국힘, 李 재판 재개 촉구 장외여론전

“조 대표와 대장동 토론 빠르게 진행”… 국힘, 李 재판 재개 촉구 장외여론전
“정청래 대표 참여 언제든 환영”
국민의힘이 이틀째 이재명 대통령 재판 재개를 촉구하는 장외 여론전을 펼치며 ‘윤어게인’ ‘내란정당’ 프레임 전환에 나섰다. 장동혁 대표는 조국 조국혁신당 대표가 제안한 대장동 항소 포기 관련 토론에도 적극 호응하며 이 대통령에 대한 공세를 이어가고 있다.
장 대표는 23일 오전 경남 창원 신광교회에서 예배 전 기자들과 만나 “조 대표와의 토론을 빠르게 진행하겠다”며 토론 성사 의지를 드러냈다. 이어 “조 대표와의 토론이 시작되기 전에 정청래 더불어민주당 대표가 참여 의사를 밝힌다면 언제든 환영하겠다”며 “그러나 정 대표가 토론에 참여하는 것이 조 대표와의 토론 전제조건은 아니다”고 덧붙였다. 여당 대표를 토론에 끌어들여 판을 키우며 이재명정부의 약한 고리인 대장동 항소 포기 관련 공세를 이어가겠다는 것이다. 정 대표는 아직 장 대표와 조 대표의 토론 제안에 응답하지 않은 상태다.
장 대표는 또 정 대표가 국민의힘이 전국 순회 국민대회에 나선 것을 두고 “윤석열과 헤어질 결심은 못하고 점점 국민과 헤어질 결심을 하고 있다”고 비판한 데 대해 “지금 국민과 헤어질 결심을 하고 이재명 한 사람을 위해 모든 것을 다 버리는 정치를 하는 것이 바로 민주당”이라고 맞받았다.
장 대표와 신동욱 수석최고위원, 김민수 최고위원 등 지도부는 이날 오후 창원에서 ‘민생회복 법치수호 국민대회’를 열었다. 전날 부산과 울산 국민대회에 이어 이틀째다. 장 대표는 본인을 자유민주주의를 지키는 ‘레드 스피커’라고 강조하며 “대한민국은 이미 이재명이 곧 법이다. 배임죄 폐지하고 공소 취소하고 필요하면 모든 것을 바꾸고 나라까지 팔아먹을 것”이라고 비판했다. 이어 “항소 포기는 대한민국을 포기한 것이고 국민을 포기한 것”이라며 “반법치를 일삼는 이재명에게 이제 국민이 레드카드를 들고 퇴장을 명할 때가 됐다”고 목소리 높였다. 그러면서 “이재명이 저 자리에서 내려오는 그날까지 함께 싸우자”고 호소했다.
추경호 의원의 체포동의안 표결과 계엄 1년을 앞둔 국민의힘은 이 대통령 사법리스크를 부각하는 장외 여론전으로 민주당의 ‘내란정당’ ‘윤어게인’ 프레임을 벗어나겠다는 구상이다. 이날 국민대회에서는 지도부 내에서 강경파로 평가되는 김 최고위원이 연설 도중 “윤어게인”을 큰소리로 외치는 지지자에게 “우파 투쟁에서 이기려면 지도부가 하는 말을 (먼저) 들어 달라”고 제지에 나서는 모습도 보였다.
창원=이강민 기자 river@kmib.co.kr
