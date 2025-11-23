시사 전체기사

[알림] 4회 국민일보 아르브뤼미술상 대상에 심규철씨

입력:2025-11-23 19:04
수정:2025-11-23 19:06
공유하기
글자 크기 조정

국민일보가 한국 실험미술의 거장 이건용 미술가의 후원을 받아 신경다양성(발달장애 등) 신진 작가 발굴을 위해 제정한 제4회 ‘국민일보 아르브뤼미술상’ 대상에 심규철(25·사진)씨의 회화 ‘고구려의 행군’이 선정됐다.

심사에는 김남시 이화여대 교수, 시각예술가 정정엽씨, 장애예술 기획자 서상호씨 등 3인이 참여했다. 심사위원단은 대상 수상작에 대해 “주제의 참신함, 주제와 걸맞은 형식, 대상을 묘사하는 집요함이 탁월하다”고 호평했다.

최우수상에는 정장우(32)씨의 회화 ‘흔들림 속에 꼿꼿함’, 우수상에는 강원진(33)씨의 ‘여성시대(女盛時代)Ⅱ-버스정류장’이 선정됐다. 이 밖에 유도현, 이대호, 이민서, 이시형, 조태성, 최명은, 최민석, 최영준, 최지원, 최형석씨 등 10명은 장려상을 받았다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“중국의 강경 대일 메시지는 한국에 보내는 간접 경고”
YS 10주기 불참한 여당 ‘엇박자’… ‘실수’ 해명에도 “답답하다” 비판
정청래 ‘1인 1표제’ 강행에 친명계도 ‘발끈’… 당심 분화 가속
푸틴이 만든 듯한 트럼프 ‘종전안’… 벼랑 끝 몰린 젤렌스키
[단독] ‘항소 포기 관여’ 박철우가 쓴 연구서엔 “범죄수익 철저 환수”
조국 “토지공개념 도입 필요…헌재·대법·대검도 지방 이전해야”
멀티골에도 웃지 못한 손흥민…승부차기 실축으로 시즌 마감
갈비 체인점 아니고 불법 대부업체였나… 명륜당 대표 검찰 송치
국민일보 신문구독