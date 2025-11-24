원점수로 ‘수시 납치’ 피해라?… 깜깜이 입시에 컨설팅 불가피

수학능력시험을 중심으로 한 현행 대학 입시 제도는 수험생을 불확실성의 늪에서 허우적거릴 수밖에 없도록 설계돼 있다. 수험생이 아닌 교육부와 한국교육과정평가원, 대학들의 편의에 맞춰져 있기 때문이다. 국민일보는 3회에 걸쳐 수능 등 대입 제도를 둘러싼 행정편의주의와 이로 인해 점점 커져가는 사교육의 폐해를 짚어본다.