한화, 누리호 4차 발사 앞두고 ‘어린이 우주과학’ 체험 행사
한화그룹은 지난 22일 대전 한국과학기술원(KAIST)에서 누리호 4차 발사를 기념하는 어린이 우주과학 행사 ‘리프트-오프, 마이 누리(Lift-off, my NURI)-나만의 우주를 쏘아 올리다’(사진)를 개최했다고 23일 밝혔다. 오는 27일로 예정된 누리호 4차 발사를 앞두고 마련된 이번 행사에는 전국 초등학교 4∼6학년 학생 80명이 참여했다.
학생들은 누리호 엔진 개발에 참여한 한국항공우주연구원 발사체엔진팀 김진혁 선임연구원의 강연을 듣고 과학 크리에이터 ‘코코’, ‘보라’와 함께 우주과학 실험을 진행했다. 이어 직접 만든 3단 분리형 물로켓을 직접 발사해보는 기회도 가졌다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사