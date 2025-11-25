인공와우 이식, 치매 위험 낮춘다

치매 진단율 3분의 1 수준으로

난청 치료가 뇌 인지 기능 지켜



난청 치료가 뇌 인지 기능을 지키는 수단임을 확인해 주는 연구 결과가 나왔다. 심한 난청 환자가 청각 보조장치인 ‘인공와우’를 이식받으면 치매 발병 위험이 크게 낮아지는 것으로 나타났다. 인공와우가 단순한 청력 재활을 넘어 노년기 치매 예방에 실질적 도움을 줄 수 있음을 시사한다.



인제대 상계백병원 이비인후과 장영수 교수팀은 원주세브란스병원, 서울성모병원 의료진과 공동 연구를 통해 인공와우 이식이 청력 회복뿐만 아니라 인지 기능 유지에도 긍정적 영향을 미친다는 사실을 규명했다.



연구팀은 국민건강보험공단과 국내장애등록시스템 데이터를 활용해 2010~2020년 장애 등록 기준을 충족하는 중등도(중간 정도)이상 난청을 진단받은 39만1195명을 분석했다. 이들은 모두 난청 판정 당시 치매 진단을 받은 이력이 없었다.



분석 결과, 인공와우 이식을 받은 5814명의 추적 기간 중 치매 진단율은 4.9%였고 인공와우를 하지 않은 이들(38만5381명)은 16.1%였다. 인공와우 이식 환자의 치매 진단율이 비이식 환자보다 약 3분의 1 수준으로 낮았다.



50세 이상 환자군(35만6850명)에서도 인공와우 이식 그룹의 치매 진단율은 11.2%, 비이식 그룹은 17.5%로 차이를 보였다. 70세 이상 고령층에서도 각각 18.4%, 21.8%로 유사한 경향이 확인됐다.



난청 진단 후 치매 발생까지 걸린 기간은 인공와우 이식군이 평균 1886.9일(약 5.2년), 비이식군은 587.7일(약 1.6년)로 3배 이상 차이났다.



연구팀은 인공와우 이식이 치매 위험을 낮추는 이유로 청각 재활이 난청으로 인한 ‘인지적 부담(cognitive load)’을 줄이기 때문이라고 설명했다. 난청이 심할수록 뇌는 소리를 구별하고 이해하기 위해 더 많은 에너지를 쓰게 되고 이로 인해 기억력이나 판단력 등 다른 인지 기능의 사용 여력이 줄어든다. 인공와우는 이런 뇌의 과부하를 덜어줘 인지 자원을 효율적으로 재분배하게 돕는다.



장영수 교수는 24일 “난청은 교정 가능한 치매 위험요인 중 가장 높은 비중을 차지할 뿐 아니라, 치료를 통해 적극 개선할 수 있는 영역”이라며 “인공와우 이식 수술은 단순히 소리를 듣게 할 뿐 아니라, 뇌 건강을 지키는 시작점이 될 수 있음을 확인했다”고 말했다. 아울러 “고령의 난청 환자에서 청력 치료는 치매 예방의 새로운 접근법이 될 수 있다”고 덧붙였다.



이번 연구는 국제 학술지 ‘이비인후과학·신경이비인후과학(Otology & Neurotology)’ 최신호에 발표됐다.



민태원 의학전문기자



