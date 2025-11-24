에버랜드, 레이싱 서킷서 이색 마라톤 대회
‘10K 서킷런’ 러너 7000여명 참가
삼성물산 리조트부문은 지난 22일 수도권 유일의 레이스 서킷인 에버랜드 스피드웨이에서 7000여명이 참여한 ‘2025 에버랜드 10K 서킷런’을 개최했다고 23일 밝혔다.
소셜 러닝 플랫폼 러너블과 공동 주최한 이번 대회는 국제 규격을 갖춘 서킷 풀코스(4.3㎞) 한 바퀴와 단축 코스(2.85㎞) 두 바퀴를 합쳐 총 10㎞를 달리는 방식으로 진행됐다. 참가자들은 개인 기록에 따라 55분 이하, 55분 이상 그룹으로 나뉘어 출발했으며 완주자 전원에게는 기념 메달과 목표 달성 인증 아이템을 제공했다.
자동차 레이싱 대회가 열리는 스피드웨이를 직접 달릴 수 있는 행사의 특성을 살려 출발 전 드리프트 쇼가 펼쳐졌고 출발 신호와 함께 레이싱카가 선두에서 질주하는 퍼포먼스도 진행됐다.
