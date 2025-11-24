호텔신라와 제휴… 각종 우대 혜택 받으세요
삼성카드가 호텔신라와 함께 ‘신라리워즈 삼성카드’를 출시했다.
신라리워즈 삼성카드 소지 고객은 신라호텔(서울·제주) 1박 숙박권과 신라스테이(국내) 2박 숙박권, 50만 신라삼성포인트 중 하나를 선택해 연 1회 받을 수 있다. 숙박권 기프트에는 2인 조식 혜택이 포함된다. 1 신라삼성포인트는 1원의 가치를 가진다.
이용처에 따라 1000원당 최대 50 신라삼성포인트 적립 혜택도 있다. 전월 이용실적과 적립 한도 없이 이용 금액 1000원당 12포인트가 적립된다. 항공·골프·백화점·면세점 이용 시에는 1000원당 최대 30포인트를, 신라호텔(서울·제주)·신라모노그램·신라스테이·해외 이용 시에는 1000원당 최대 50포인트를 받을 수 있다.
이외에도 신라리워즈 삼성카드를 연간 2400만원 이상 사용하면 10만 포인트, 신라호텔(서울·제주)·신라모노그램(국내)·신라스테이(국내)애서 건별 6만원 이상 결제할 경우 3만 포인트가 적립된다.
각종 우대 혜택도 있다. 신라호텔의 멤버십 프로그램인 ‘신라리워즈’의 골드 등급, 공항 라운지 본인 무료 이용 혜택, 비자 인피니트 서비스 등이 대표적이다.
카드 혜택을 받기 위한 전월 이용실적과 포인트 적립 한도, 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 삼성카드 홈페이지와 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다. 이 카드의 연회비는 국내 전용, 해외겸용(비자) 모두 70만원이다.
