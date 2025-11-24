하루만 예치해도 이자… 고금리 통장 출시
IBK기업은행
IBK기업은행이 고금리 파킹 통장인 ‘IBK 든든한 통장’을 출시했다고 24일 밝혔다.
IBK 든든한 통장은 5만좌 한정으로 판매된다. 하루만 자금을 예치해도 매일 이자를 받을 수 있다. 금리는 기본 연 0.1%인데 이 통장으로 급여나 연금을 받으면 연 1.5% 포인트가 더해진다. IBK기업은행 최초 거래거나 최근 6개월간 수신 평균 잔액이 없는 경우 연 1.5% 포인트를 더 받을 수 있다.
이 혜택을 모두 더한 금리는 연 3.1%다. 다만 이는 잔액 200만원까지만 적용된다.
IBK기업은행은 IBK 든든한 통장 보유 고객 중 소정의 심사 통과자에게 최대 100만원 한도로 생활금융소액대출을 지원한다. 결제일에 통장 잔액이 부족하더라도 소액 연체를 예방할 수 있는 상품이다.
오는 12월 31일까지 네이버 등을 통해 IBK 든든한 통장에 가입하고 마케팅 정보 수신에 동의한 고객 1000명에게는 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘이 지급된다. 이 통장으로 급여나 연금을 받는 고객 800명은 네이버페이 2만원 상품권을 받을 수 있다.
자세한 내용은 IBK기업은행 홈페이지나 아이원뱅크(i-ONE Bank) 개인 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있다. IBK기업은행 관계자는 “IBK 든든한 통장은 급여, 연금 수령 고객에게 고금리 혜택과 생활 속 편의를 제공하기 위해 마련됐다”고 말했다.
