시사 전체기사

하루만 예치해도 이자… 고금리 통장 출시

입력:2025-11-24 18:31
공유하기
글자 크기 조정

IBK기업은행


IBK기업은행이 고금리 파킹 통장인 ‘IBK 든든한 통장’을 출시했다고 24일 밝혔다.

IBK 든든한 통장은 5만좌 한정으로 판매된다. 하루만 자금을 예치해도 매일 이자를 받을 수 있다. 금리는 기본 연 0.1%인데 이 통장으로 급여나 연금을 받으면 연 1.5% 포인트가 더해진다. IBK기업은행 최초 거래거나 최근 6개월간 수신 평균 잔액이 없는 경우 연 1.5% 포인트를 더 받을 수 있다.

이 혜택을 모두 더한 금리는 연 3.1%다. 다만 이는 잔액 200만원까지만 적용된다.

IBK기업은행은 IBK 든든한 통장 보유 고객 중 소정의 심사 통과자에게 최대 100만원 한도로 생활금융소액대출을 지원한다. 결제일에 통장 잔액이 부족하더라도 소액 연체를 예방할 수 있는 상품이다.

오는 12월 31일까지 네이버 등을 통해 IBK 든든한 통장에 가입하고 마케팅 정보 수신에 동의한 고객 1000명에게는 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘이 지급된다. 이 통장으로 급여나 연금을 받는 고객 800명은 네이버페이 2만원 상품권을 받을 수 있다.

자세한 내용은 IBK기업은행 홈페이지나 아이원뱅크(i-ONE Bank) 개인 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있다. IBK기업은행 관계자는 “IBK 든든한 통장은 급여, 연금 수령 고객에게 고금리 혜택과 생활 속 편의를 제공하기 위해 마련됐다”고 말했다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한글로 “관광객은 점심 때 오지마”…日 소바집 결국 사과
가맹점에 연 15% 불법 대부…명륜진사갈비 대표 檢 송치
‘1타 강사’ 현우진…강남 땅 잭팟…337억원 차익 예상
李대통령 지지율 55.9%…경제 불안에도 ‘외교 성과’[리얼미터]
4대 은행 가계대출 셧다운 임박… 올해 계획보다 33% 늘어
‘특징주 기사’ 써 주가 띄웠다… 9년간 112억 꿀꺽
이대통령, 中총리와 회동…“이른 시일 베이징서 만나길”
“조 대표와 대장동 토론 빠르게 진행”… 국힘, 李 재판 재개 촉구 장외여론전
국민일보 신문구독