연금저축 순입금한 고객에 상품권 지급 이벤트

삼성증권이 ‘세액공제 Up 혜택도 Up Hurry Up! 연금저축 이벤트’를 30일까지 진행한다.
먼저 이벤트 기간 내 삼성증권 연금저축에 순입금한 고객을 대상으로 상품권을 지급한다. 1000만원 이상 2000만원 미만 순입금 시 상품권 1만원권부터, 최대 5억원 이상 순입금 시 상품권 100만원까지 순입금액 구간에 따라 조건을 충족한 고객 전원에게 모바일 상품권이 지급된다.
또 ‘Boom-up 이벤트’는 신규 고객 또는 총 잔고 100만원 미만 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 기간 내 연금저축 계좌에 100만원 이상 순입금한 고객 전원에게 모바일 상품권 5000원권을 지급한다.
보험사에서 연금을 이전하는 경우 지급조건 산정 시 금액을 배로 인정한다. 리워드는 내년 1월 말 지급될 예정이다.
한편 삼성증권은 퇴직연금 고객의 편의성을 높이기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다. 연금고객의 자산관리를 지원하기 위해 서울과 수원, 대구에서 연금센터를 운영 중이며 연금에 대한 전문적인 상담을 제공하고 있다.
이외에도 고객 맞춤형 상품추천과 매매·리밸런싱, 성과보고서를 제공하는 서비스 ‘퇴직연금 S톡’, 서류 작성없이 간단한 정보만으로 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 개설이 가능한 ‘삼성증권 3분 IRP’, 연금저축 및 퇴직연금 계좌에서 상장지수펀드(ETF)를 자동으로 적립할 수 있는 ‘ETF 모으기’ 서비스를 선보이고 있다.
