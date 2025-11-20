시사 전체기사

[포토] “아빠 멋있지?”

입력:2025-11-20 21:58
제주도 서귀포시 모슬포항 일원에서 20일 열린 제25회 최남단 방어 축제에서 가두리 낚시 체험을 즐긴 아버지와 아들이 기념사진을 촬영하고 있다. 뉴시스

